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Крупные производители говядины в РФ завершили 2024 год с убытками

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Крупные производители говядины в РФ - "Заречное" и "Оренбив" завершили 2024 год с убытками, сообщается в их отчетностях.

Однако если "Заречное" сократило чистый убыток в 10 раз, то "Оренбив" получил его после прибыльного 2023 года.

Так, чистый убыток "Заречного" (Воронежская область) снизился до 216,9 млн рублей с 2,2 млрд рублей в 2023 году. Чистый убыток "Оренбива" (Оренбургская область, через ТПФ "Каскад" принадлежит итальянской Inalca) составил 82,9 млн рублей, в 2023 году была получена чистая прибыль в 720 тыс. рублей.

Выручка компании "Заречное" в прошлом году выросла на 12,4% до 9,5 млрд рублей с 8,4 млрд рублей в 2023 году, валовая прибыль - до 2,4 млрд рублей с 419,5 млн рублей соответственно.

Компания была создана бизнесменом Сергеем Ниценко в 2008 году. В 2024 году Ниценко продал ее, а также компанию "Ангус Агро" АФГ "Националь" (агрохолдинг "Просторы").

Компания объединяет 9 ферм по выращиванию молодняка, фидлот на 70 тыс. животных единовременного содержания. Общее поголовье превышает 105 тыс. голов. Компания также владеет мясокомбинатом, мощности которого рассчитаны на производство 40 тыс. тонн продукции в год, и элеватором для единовременного хранения 30 тыс. тонн зерна. Земельный банк превышает 100 тыс. га.

Выручка компании "Оренбив" в 2024 году снизилась на 0,5% до 4,966 млрд рублей с 4,992 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль - в три раза, до 163,7 млн рублей с 493,5 млн рублей.

Завод компании рассчитан на убой до 100 тыс. голов скота в год.

Заречное Оренбив Воронежская область Оренбургская область
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