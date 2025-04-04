Поиск

РФ передала "Нижфарм" во временное управление локальному поставщику лекарств

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - АО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм"), принадлежащее структуре концерна Stada, передано во временное управление российской компании.

Указ, которым ООО "Фармирус" назначено управляющим 100%-м пакетом акций "Нижфарма", президент Владимир Путин подписал 4 апреля, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Владелец этих акций - Nidda Lynx S.a r.l. (Люксембург). Это структура фармацевтической группы Stada.

ООО "Фармирус", согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит Анне Залогиной. Компания, как гласит ее сайт, осуществляет комплексные поставки лекарств и медицинского оборудования по проектным заявкам. "Мы отдаем предпочтение поставкам товара РФ и ЕАЭС, но есть возможность поставлять и зарубежные образцы, если их производство в странах ЕАЭС пока не запущено", - пишет о себе "Фармирус".

"Нижфарм" - фармацевтическое предприятие по производству готовых лекарственных средств: мазей, гелей, линиментов, суппозиториев, таблеток и желатиновых капсул. В группу "Нижфарм" входит фармпредприятие в Нижнем Новгороде и производственная площадка в Обнинске Калужской области.

Как сообщалось, с ноября 2023 года собственником 100% АО "Нижфарм" стала Nidda Lynx S.a.r.l. (Люксембург) - структура компании Nidda Healthcare Holding Gmb, являющейся (по данным отчетности Stada за 2022 год) единственным акционером Stada Arzneimittel AG. До этого 100% АО принадлежало Stada Arzneimittel.

"Нижфарм" в последние годы не раскрывает свои финансовые показатели. По итогам 2020 года (последние опубликованные данные), его выручка равнялась 39 млрд рублей, чистый убыток - 2,9 млрд рублей.

Нижфарм АО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" Stada ООО "Фармирус" Nidda Lynx S.a.r.l. Nidda Healthcare Holding Gmb
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года

Цена Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года

Суд не стал ограничивать работу терминала КТК после проверки Ространснадзора

Падение S&P 500 на 10% с возвращения Трампа показало худший старт президентства с 2001 г.

Суд взыскал с бизнесмена Митюшова в доход РФ промышленные активы в Башкирии

Суд взыскал с бизнесмена Митюшова в доход РФ промышленные активы в Башкирии

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

Brent подешевела до $69,4 после максимального с 2022 г. снижения цены накануне

Минцифры обдумывает финансирование "Почты России" за счет автоштрафов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2237 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });