РФ передала "Нижфарм" во временное управление локальному поставщику лекарств

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - АО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм"), принадлежащее структуре концерна Stada, передано во временное управление российской компании.

Указ, которым ООО "Фармирус" назначено управляющим 100%-м пакетом акций "Нижфарма", президент Владимир Путин подписал 4 апреля, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Владелец этих акций - Nidda Lynx S.a r.l. (Люксембург). Это структура фармацевтической группы Stada.

ООО "Фармирус", согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит Анне Залогиной. Компания, как гласит ее сайт, осуществляет комплексные поставки лекарств и медицинского оборудования по проектным заявкам. "Мы отдаем предпочтение поставкам товара РФ и ЕАЭС, но есть возможность поставлять и зарубежные образцы, если их производство в странах ЕАЭС пока не запущено", - пишет о себе "Фармирус".

"Нижфарм" - фармацевтическое предприятие по производству готовых лекарственных средств: мазей, гелей, линиментов, суппозиториев, таблеток и желатиновых капсул. В группу "Нижфарм" входит фармпредприятие в Нижнем Новгороде и производственная площадка в Обнинске Калужской области.

Как сообщалось, с ноября 2023 года собственником 100% АО "Нижфарм" стала Nidda Lynx S.a.r.l. (Люксембург) - структура компании Nidda Healthcare Holding Gmb, являющейся (по данным отчетности Stada за 2022 год) единственным акционером Stada Arzneimittel AG. До этого 100% АО принадлежало Stada Arzneimittel.

"Нижфарм" в последние годы не раскрывает свои финансовые показатели. По итогам 2020 года (последние опубликованные данные), его выручка равнялась 39 млрд рублей, чистый убыток - 2,9 млрд рублей.