Поиск

Экс-гендиректор "Нижфарма" продолжит работать в компании

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Нижфарм", недавно переданный во временное управление российской компании, продолжает выполнять все обязательства перед поставщиками, сообщила пресс-служба фармкомпании.

"Группа компаний "Нижфарм" продолжает работать на российском фармацевтическом рынке и выполнять все обязательства перед пациентами, сотрудниками, партнерами и поставщиками", - говорится в сообщении.

После передачи "Нижфарма" во временное управление генеральным директором завода был назначен Дмитрий Исаченко, ранее этот пост занимала Оксана Позднякова. По информации пресс-службы "Нижфарма", Позднякова продолжит осуществлять операционное управление бизнесом компании в роли генерального менеджера и будет отвечать за обеспечение бесперебойного производства и поставок лекарственных средств.

Как сообщалось, 4 апреля президент Владимир Путин подписал указ, которым ООО "Фармирус" (осуществляет комплексные поставки лекарств и медицинского оборудования по проектным заявкам) назначено управляющим 100%-м пакетом акций "Нижфарма". Владелец этих акций - Nidda Lynx S.a r.l. (Люксембург), структура фармацевтической группы Stada.

"Нижфарм" - фармацевтическое предприятие по производству готовых лекарственных средств: мазей, гелей, линиментов, суппозиториев, таблеток и желатиновых капсул. В группу "Нижфарм" входит фармпредприятие в Нижнем Новгороде и производственная площадка в Обнинске Калужской области.

"Нижфарм" в последние годы не раскрывает свои финансовые показатели. По итогам 2020 года (последние опубликованные данные), его выручка равнялась 39 млрд рублей, чистый убыток - 2,9 млрд рублей.

Нижфарм Фармирус Оксана Позднякова Дмитрий Исаченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Prada покупает Versace у Capri с оценкой на уровне $1,38 млрд

Китай сократит импорт голливудских фильмов

Китай сократит импорт голливудских фильмов

Аналитики допустили рост цены iPhone вдвое в случае переноса производства в США

Аналитики допустили рост цены iPhone вдвое в случае переноса производства в США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6167 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });