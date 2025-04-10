Экс-гендиректор "Нижфарма" продолжит работать в компании

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Нижфарм", недавно переданный во временное управление российской компании, продолжает выполнять все обязательства перед поставщиками, сообщила пресс-служба фармкомпании.

"Группа компаний "Нижфарм" продолжает работать на российском фармацевтическом рынке и выполнять все обязательства перед пациентами, сотрудниками, партнерами и поставщиками", - говорится в сообщении.

После передачи "Нижфарма" во временное управление генеральным директором завода был назначен Дмитрий Исаченко, ранее этот пост занимала Оксана Позднякова. По информации пресс-службы "Нижфарма", Позднякова продолжит осуществлять операционное управление бизнесом компании в роли генерального менеджера и будет отвечать за обеспечение бесперебойного производства и поставок лекарственных средств.

Как сообщалось, 4 апреля президент Владимир Путин подписал указ, которым ООО "Фармирус" (осуществляет комплексные поставки лекарств и медицинского оборудования по проектным заявкам) назначено управляющим 100%-м пакетом акций "Нижфарма". Владелец этих акций - Nidda Lynx S.a r.l. (Люксембург), структура фармацевтической группы Stada.

"Нижфарм" - фармацевтическое предприятие по производству готовых лекарственных средств: мазей, гелей, линиментов, суппозиториев, таблеток и желатиновых капсул. В группу "Нижфарм" входит фармпредприятие в Нижнем Новгороде и производственная площадка в Обнинске Калужской области.

"Нижфарм" в последние годы не раскрывает свои финансовые показатели. По итогам 2020 года (последние опубликованные данные), его выручка равнялась 39 млрд рублей, чистый убыток - 2,9 млрд рублей.