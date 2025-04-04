Денежная масса в РФ в марте сократилась на 0,8%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в марте 2025 года сократилась на 0,8%, до 116,8 трлн рублей на 1 апреля, после роста в феврале на 1,0%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

При этом годовой темп прироста денежной массы на 1 апреля уменьшился до 17,2% с 18,4% на 1 марта.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в марте уменьшилась на 0,6% после роста в феврале на 1,0%. Годовой темп ее прироста за март уменьшился до 14,1% с 14,9%.

ЦБ отмечает, что депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата М2Х (широкая денежная масса) - на 1 апреля он составил 11,3 процентного пункта (п.п.). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х в марте снизился до 3,9 п.п.

Темп прироста срочных рублевых депозитов в марте замедлился до 1,5%. Годовой темп прироста их прироста также снижался, но продолжал оставаться на высоком уровне (41,0%) в условиях сохранения привлекательности сбережений в банковских вкладах.

Наличные деньги в обращении (М0) за март продолжали сокращаться (-1,4%) после снижения в феврале на 1,0%, в годовом сопоставлении на 1 апреля их объем снизился на 1,3% после снижения на 0,4% на 1 марта.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.