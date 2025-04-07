Аграрии получили более 1 млрд руб. выплат за погибший в 2024 году от града урожай

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские аграрии получили 1 млрд 12 млн рублей страховых выплат за урожай, погибший от града в 2024 году, подсчитал Национальный союз агростраховщиков (НСА).

По данным НСА, выплаты были перечислены по договорам, заключенным в системе агрострахования с господдержкой, в четырех регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Страховые случаи по причине градобития произошли здесь в середине мая, июне и июле прошлого года. Агростраховщики компенсировали потерю таких культур, как соя, сахарная свекла, свекла столовая, подсолнечник на зерно, кукуруза, ячмень яровой, пшеница озимая и урожай семечковых садов.

Наибольшее страховое возмещение по причине градовых явлений, произошедших в 2024 году, выплачено хозяйствам Кубани - 816 млн рублей. Крупнейшей разовой выплатой стало перечисление 395 млн рублей за гибель от града полей сахарной свеклы. На Ставрополье оплачен застрахованный ущерб от града в размере 128 млн рублей, в Кабардино-Балкарской республике - 46,4 млн рублей, Карачаево-Черкесской республике - 21,5 млн рублей. В том числе в КБР 40,6 млн рублей было перечислено за потерю урожая плодовых деревьев - садов семечковых культур (яблони и др.).

"Градобитие является очень серьезным риском для растениеводства, которое необходимо включать в договор страхования урожая при использовании программы "мультирисковой" защиты. Начало сельхозсезона 2025 года уже это продемонстрировало: 6 апреля сильный град прошел в Карачаево-Черкесии, возможны убытки в растениеводстве. В прошлом году КЧР уже объявляла режим ЧС по данной причине, здесь и в других регионах имели место страховые выплаты аграриям по убыткам от града", - отметил президент НСА Корней Биждов (его слова приводятся в сообщении).