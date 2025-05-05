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Мишустин призвал к более широкому использованию механизмов страхования урожая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российских сельхозпроизводителей шире использовать механизмы страхования урожая, глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что правила страхования упрощены.

"У нас специально предусмотрены средства для страхования урожая. Я знаю, что в прошлом году 15 млн гектаров было под агрострахованием. Это снижает риски, особенно собственников, которые вкладывают душу, средства и труд в урожай. Когда такая беда, ненастье, страхование помогает снижать риски", - заявил Мишустин в ходе посещения агропромышленного предприятия под Бесланом ООО "Казачий хутор".

Он отметил, что 15 млн гектаров под агрострахованием - это на треть больше, чем в 2023 году.

Глава Минсельхоза сообщила, что в 2025 году изменены правила агрострахования с учетом опыта прошлого года. "Были определенные нюансы, которые возникли в прошлом году после этой ситуации с заморозками. Мы правила подкорректировали и сделали их лучше, более адаптированными для сельхозтоваропроизводителей и садоводов", - сказала Лут.

Минсельхоз Михаил Мишустин Оксана Лут
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