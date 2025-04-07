Аналитики назвали чрезмерной реакцию цен на нефть на ОПЕК+ и пошлины США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Влияние объявления США импортных пошлин на торговлю с 185 странами на мировой спрос на нефть будет не столь существенным, а ОПЕК+ приняла решение об ускорении увеличения нефтедобычи в мае, основываясь на фундаментальных факторах, полагают аналитики, отмечая, что рынок слишком сильно отреагировал снижением котировок, и скоро они вырастут обратно.

Некоторые полагают, что уход цены Brent ниже $60 за баррель побудит ОПЕК+ ввести более жесткие квоты на добычу.

2 апреля США объявили о введении пошлин на импорт товаров в страну с 185 странами, а на следующий день восемь стран ОПЕК+ объявили об ускоренном в три раза наращивании добычи в мае текущего года. В результате с прошлой недели цены на нефть потеряли $10-11 за баррель и торгуются в районе $63-64 за баррель.

"После объявления новых импортных пошлин США цена на нефть за два торговых дня упала с локальных максимумов более чем на 15%. Хотя неопределенность в отношении окончательного влияния и результатов этого решения все еще сохраняется, негативное воздействие на мировой ВВП в настоящее время оценивается западными банками в 0,4% (консенсус-прогноз). Учитывая, что за последние 30 лет коэффициент корреляции между спросом на нефть и ростом мирового ВВП составляет 0,75, мы полагаем, что первый может оказаться на 0,3 млн баррелей в сутки ниже актуального прогноза Минэнерго США на нынешний год", - говорится в обзоре инвестбанка "Синара".

Такое отклонение аналитики считают несущественным, что "сигнализирует о слишком сильной реакции в ценах на нефть при условии отсутствия дополнительных пересмотров прогноза мирового ВВП в сторону понижения и (или) изменений в политике импортных пошлин".

Даже с учетом новых импортных пошлин спрос на нефть и другие жидкие углеводороды в 2025 году может вырасти на 1 млн б/с - до 103,8 млн б/с. "Планы ОПЕК+ по увеличению предложения соответствуют прогнозируемому росту спроса и сезонности. Одним из триггеров падения цен на нефть стало решение ОПЕК+ увеличить, начиная с мая, квоты на добычу на 411 тыс. б/с (вместо планировавшихся 138 тыс. б/с) с оговоркой о возможных корректировках этого решения в зависимости от рыночной конъюнктуры. Более значительное, чем планировалось, повышение мы связываем с приближением сезонно высокого спроса в мае - июле", - говорится в обзоре "Синары".

В общей сложности до конца 2026 года альянс планирует увеличить добычу на 2,2 млн б/с, постепенно отменяя добровольное сокращение производства, но в этом году соответствующее увеличение добычи составит менее 1,1 млн б/с, то есть будет полностью поглощено ростом потребления даже в относительно консервативном сценарии, подсчитали аналитики.

"Устойчивость сланцевой добычи в США под угрозой, что ограничивает потенциал падения цен. Согласно нашему анализу, общие затраты американских производителей сланцевой нефти, включая капитальные расходы на бурение новых скважин на некоторых месторождениях, составляют $65 на баррель и более, что уже выше спотовой цены WTI. Учитывая, что добыча жидких углеводородов в США не растет уже несколько месяцев подряд и может пойти на спад в случае снижения буровой активности, мы считаем, что еще более низкие, чем сейчас, цены на нефть вряд ли окажутся устойчивыми", - полагают в "Синаре".

Как говорится в комментарии аналитической компании Rystad Energy, решение ОПЕК+ об ускоренном наращивании добычи подтверждает ранее сделанные оценки компании о высокой вероятности такого события из-за дефицита с марта по август.

Глава отдела глобальных товарных рынков по нефти Мукеша Сахдева подчеркивает, что ОПЕК+ предприняла конъюнктурное решение, воспользовавшись ожидаемой стагнацией добычи в странах за пределами альянса (особенно в США, Бразилии и Канаде).

"С учетом возможных перебоев в поставках, вызванных санкциями и тарифами как для продавцов, так и для покупателей, цены на нефть вряд ли останутся ниже $70 в течение длительного времени. Rystad Energy ожидает, что недавнее падение цен будет кратковременным, смягченным ожидаемым летним спросом и продолжающимися геополитическими рисками", - говорится в комментарии эксперта.

Кроме того, считает Сахдев, решение ОПЕК+ дает четкий сигнал для участников альянса о необходимости соблюдать обязательства.

В то же время Rystad Energy отмечает, что сильными сторонами ОПЕК+ являются наличие резервных мощностей по добыче для сдерживания скачков цен, кроме того, страны-участницы производят среднесернистную нефть, которая является основным сырьем для мировых НПЗ.

Но, по мнению аналитиков БКС, котировки нефти в условиях неопределенности спроса находятся в поисках новой зоны равновесия ниже $70 за баррель. "Обмен взаимными пошлинами только набирает обороты, поэтому риск замедления мировой экономики с каждым днем становится все значительнее. Это, в свою очередь, сказывается и на перспективах мирового спроса на нефть. Ключевая неопределенность сейчас связана с прогнозами спроса на 2025-2026 годы. Напомним, ранее рост потребления оценивался в 1,2-1,3 млн б/с (на 1,1-1,2%). В течение последних 10 лет в среднем спрос на нефть прибавлял 0,35% при условном росте мировой экономики на 1%", - говорится в обзоре аналитиков.

При этом аналитики БКС отмечают, что Китай, считавшийся одним из главных локомотивов спроса на нефть, не оправдал надежд, но другие страны Азии совокупно наращивают потребление даже большими темпами. "В прошлом одним из главных локомотивов потребления был Китай. Но уже по итогам 2024 года динамика спроса в КНР выглядела довольно скромно - рост на 0,1 млн б/с, а значит, вклад в общий прирост всего 12%. На смену Китаю приходят другие развивающиеся страны Азии, которые не только сопоставимы с Китаем по объемам потребления нефти (14,7 млн б/с против 16,3 млн б/с у Китая в 2024 г.), но и существенно опережают его по темпам наращивания потребления нефти (+3% в 2024 г.)", - говорится в обзоре.

"Полагаем, новый ценовой коридор для Brent в ближайшие полгода будет находиться в диапазоне $60-70 за баррель. Со стороны предложения, вероятно, будут уходить с рынка более дорогие по добыче баррели США. Цена ниже $60 же наверняка побудит ОПЕК+ ввести более жесткое квотирование нефтедобычи для поддержки котировок", - полагают в БКС.