Цены на нефть теряют порядка 3%, Brent торгуется у $63,7 за баррель

Фото: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют порядка 3% в понедельник после падения в пятницу до минимумов с 2021 года на фоне новых шагов президента США Дональда Трампа во внешнеторговой политике, а также решений ОПЕК+.

В воскресенье стало известно, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимально с октября 2022 года. Цены для США сократят на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $0,5 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:45 мпо московскому времени составляет $63,68 за баррель, что на $1,9 (2,9%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,88 (3,03%), до $60,11 за баррель.

Объявление Вашингтоном новых высоких пошлин для иностранных торговых партнеров США спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в пятницу, что объявленные пошлины были "значительно больше, чем ожидалось". "То же самое, вероятно, будет справедливо и для экономических эффектов, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост экономики", - сказал он.

"Масштаб падения цен на нефть говорит о том, что рынок закладывает существенное снижение спроса в связи с растущими опасениями рецессии", - говорится в обзоре аналитиков ING, который приводит The Wall Street Journal.

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%. Падению цен также способствовало решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу нефти.