На модернизацию вертолетов "Ансат" и Ми-38 выделят 5,7 млрд рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ объявил конкурсы на расширение эксплуатационных характеристик вертолетов "Ансат-М" и Ми-38-2, сообщается на сайте госзакупок.

Модернизация "Ансата" предполагает импортозамещение компонентов, сертификационные работы по увеличению максимальной взлетной массы до 3800 кг, завершение стендовых испытаний элементов конструкции вертолета для установки противообледенительной системы, увеличение ресурсных показателей. Максимальная стоимость работ оценена в 3,95 млрд руб., средства будут выделены из федерального бюджета.

Опытно-конструкторские работы по Ми-38-2 включают дооборудование модернизированными агрегатами и бортовым оборудованием, увеличение ресурсных показателей агрегатов трансмиссии, несущей системы вертолета, получение одобрений изменений типовой конструкции вертолета в части применения отечественных комплектующих. На эти работы выделяется до 1,76 млрд руб.

Оба госконтракта требуется выполнить до декабря 2027 года.

"Ансат" - легкий многоцелевой вертолет разработки КБ "Казанского вертолетного завода". До введения в 2022 году антироссийских санкций вертолеты этого типа выпускались с канадскими двигателями Pratt&Whitney. На их замену предприятия "ОДК" разрабатывают двигатель ВК-650В. Первый полет "Ансата" с отечественным мотором планируется в апреле этого года, заявлял руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Серийные поставки ожидаются с 2026 года, говорил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Ми-38 - средний многоцелевой вертолет, разработанный "Московским вертолетным заводом им. М.Л.Миля". Оснащен двигателями ТВ7-117В производства АО "ОДК-Климов".

Согласно комплексной программе развития авиаотрасли, поставки вертолетов российского производства в 2022-2030 годах ожидаются в объеме 765 единиц, включая 187 "Ансатов" и 39 Ми-38.