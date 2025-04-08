Уолл-стрит завершила волатильную сессию преимущественно в минусе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам очень волатильной сессии в понедельник.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,91% и составил 37965,6 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,23% - до 5062,25 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 0,1% и составил 15603,26 пункта.

S&P 500 в ходе торгов поднимался до 5246,57 пункта и падал до 4835,04 пункта, показав максимальное внутридневное колебание с 2010 года, пишет MarketWatch. Изменение Dow Jones в ходе одной торговой сессии было рекордным в истории, по данным CNBC.

Резкие изменения индексов спровоцировали сообщения СМИ о том, что Вашингтон собирается отложить введение ответных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов на 90 дней. Эти сообщения были вскоре опровергнуты Белым домом.

Президент США Дональд Трамп заверил, что не собирается откладывать на более поздний срок введение пошлин. При этом он выразил готовность к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены пошлин. "Мы готовы к переговорам по справедливым сделкам", - заявил президент.

Объявление пошлин в прошлую среду привело к тому, что неделя стала для американских индексов худшей с начала пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что эскалация внешнеторговой напряженности может спровоцировать рецессию в мировой экономике.

Аналитики Morgan Stanley предположили, что фондовый индекс Standard & Poor's 500 может упасть еще на 7-8%, если Белый дом не отступит от планов по увеличению импортных пошлин или не появятся признаки смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

"Вы будете слышать различные мнения по поводу того, когда и на каком уровне рынок достигнет дна, но все это лишь догадки, - написали аналитики Bespoke Investment Group. - Этого пока никто не знает".

Тем временем участники рынка все больше ждут снижения ставок Федрезерва с целью поддержать американскую экономику. Трейдеры теперь ожидают пять понижений ставки суммарно на 125 базисных пунктов до конца текущего года. На прошлой неделе трейдеры ожидали всего трех снижений.

В то же время глава JPMorgan Джейми Даймон отметил, что пошлины наверняка приведут к ускорению роста цен как на американские, так и на импортные товары, "поскольку себестоимость растет, и повышается спрос на американские товары". По его мнению, инфляция будет устойчивее, чем многие ожидают, в результате чего процентные ставки могут оставаться повышенными даже в условиях охлаждения экономики.

Акции Apple Inc. подешевели на 3,7%. За три сессии компания потеряла почти $640 млрд капитализации, её котировки упали примерно на 20%.

Цена бумаг Home Depot Inc. просела на 3,5%, Travelers Cos. - на 3,4%, Caterpillar - на 3%.

Также в минусе закрылись акции автопроизводителей, в том числе General Motors (-1,5%), Stellantis (-4,7%), Ford Motor (-3,6%) и Tesla (-2,6%)

Тем временем рыночная стоимость Nvidia Corp. выросла на 3,5%, Amazon.com Inc. - на 2,5%, Boeing Co. - на 1,7%.

Капитализация ведущих банков Уолл-стрит также увеличилась, в том числе Wells Fargo & Co. и JPMorgan Chase & Co.- на 2%, Morgan Stanley - на 1,1%, Bank of America Corp. - на 3,5%.

Американская Match Group, владелец приложений для знакомств Tinder и Hinge, назначила членом совета директоров предпринимателя Даррела Кавенса, а также рекомендовала акционерам голосовать против назначения в совет кандидатов, выдвинутых инвесткомпанией Anson Funds Management. Акции компании подешевели на 3,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,91% и составил 37965,6 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,23% - до 5062,25 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 0,1% и составил 15603,26 пункта.