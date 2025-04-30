Минфин изменил параметры бюджета-2025, повысил дефицит с 0,5% до 1,7% ВВП

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ изменило параметры федерального бюджета на 2025 год, повысило дефицит с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП, следует из сообщения ведомства.

Законопроект Минфина о внесении изменений в показатели федерального бюджета на 2025 год в среду одобрен на заседании правительства РФ. Документ подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и исполнения бюджета за истекший период года. Показатели планового периода 2026-2027 годов не меняются.

Дефицит бюджета в 2025 году, согласно уточненным параметрам, планируется в размере 3 трлн 792,4 млрд рублей, или 1,7% ВВП. Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1 трлн 173,4 рублей, или 0,5% ВВП.

Предполагается, что доходы бюджета в 2025 году составят 38 трлн 506,2 млрд рублей (или 17,4% ВВП). Нефтегазовые доходы планируются в размере 8 трлн 317,4 млрд рублей (или 3,7% ВВП). Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается в сумме 829,2 млрд рублей (до 30 трлн 188,8 млрд рублей, или 13,6% ВВП), преимущественно за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей.

Как следует из приведенных Минфином показателей доходов и дефицита, расходы составят около 42,298 трлн рублей.

Законом о бюджете на текущий год доходы были запланированы в размере 40 трлн 296,1 млрд рублей, расходы - 41 трлн 469,5 млрд рублей.

"Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, слова которого приведены в пресс-релизе.

Осенью будет подготовлен второй блок поправок в бюджет, отмечает ведомство.

Параметры бюджета и на 2024 год также неоднократно менялись. Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. Позже он стал оцениваться в 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. В итоге, по информации Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом в размере 3,485 трлн рублей, или 1,7% ВВП.