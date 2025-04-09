Walmart не стала подтверждать прогноз квартальной операционной прибыли из-за пошлин

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, подтвердила прогноз роста выручки в первом финквартале (февраль-апрель) на уровне 3-4%, но отказалась давать прогноз для операционной прибыли из-за неопределенности, связанной с торговой войной.

В пресс-релизе Walmart, опубликованном к мероприятию для инвесторов, отмечается, что "диапазон возможного изменения операционной прибыли в первом квартале расширился".

Компания намерена "сохранять гибкость для инвестиций в ценообразование в условиях введения пошлин".

Ранее Walmart прогнозировала повышение скорректированной операционной прибыли в первом финквартале на 0,5-2%.

Прогнозы выручки и операционной прибыли на весь текущий фингод остаются неизменными, отмечается в пресс-релизе.

С начала 2025 года капитализация Walmart снизилась на 9,5%.