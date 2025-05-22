Walmart планирует сократить 1500 офисных сотрудников

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, планирует сократить 1,5 тысячи офисных сотрудников в США в рамках реструктуризации с целью сокращения расходов и ускорения процесса принятия решений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Компания объявила сотрудникам, что реорганизует некоторые команды в глобальном технологическом подразделении, в сфере работы с онлайн-заказами, а также в рекламном бизнесе (Walmart Connect).

"Изменение организационной структуры позволит нам ускорить выполнение задач и адаптацию к меняющимся внешним условиям", - говорится в обращении двух менеджеров высшего звена Walmart к персоналу.

Компания также планирует и создание ряда новых должностей, отмечает WSJ.

"Сокращения отражают фокус на приоритетных бизнес-направлениях и нашей стратегии и не связаны с торговыми пошлинами", - заявила газете представитель компании.

На прошлой неделе ритейлер объявил, что планирует поднять цены в этом месяце и в начале лета, когда на полки его магазинов будут поступать товары, подпадающие под действие новых импортных пошлин. Это вызвало критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Число сотрудников Walmart в США составляет порядка 1,6 млн, большинство из которых задействованы в магазинах компании. Офисные сотрудники составляют лишь небольшую часть штата.

Акции Walmart подорожали на 6,7% с начала 2025 года.