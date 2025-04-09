Поиск

Верфь "Эмпериум" планирует вложить 4 млрд рублей в расширение производства электросудов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Верфь "Эмпериум" (Ленинградская область, входит в Sitronics Group) планирует вложить порядка 4 млрд рублей в расширение производства электросудов в Кировском районе Ленинградской области. Об этом говорится в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании за 2024 год.

"В связи с растущей потребностью в продукции компании, в 2024 году был запущен инвестиционный проект по расширению судостроительной верфи. Ориентировочная стоимость проекта составит 4 млрд рублей: 3,5 млрд рублей - стоимость строительства, 0,5 млрд рублей - стоимость обновления парка оборудования", - говорится в пояснительной записке.

На ПМЭФ-2024 "Эмпериум" и правительство Ленинградской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках проекта по расширению верфи. Предполагалось, что объем инвестиций в проект составит 1,9 млрд рублей, производственные мощности верфи после его завершения позволят выпускать 25 судов в год. Сроки реализации проекта: 2024-2025 годы.

В пресс-службе верфи "Эмпериум" уточнили "Интерфаксу", что параметры проекта остались прежними, а озвученный ранее на ПМЭФ объем инвестиций будет направлен на реализацию одного из этапов проекта.

"Эмпериум" строит и поставляет заказчикам несколько вариантов судов речного и озерного типов вместимостью от 50 до 130 пассажиров на борту: водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов.

Sitronics Group внедряет комплексные решения для "умного города" и безопасности, занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IT- и телеком-оборудование, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

Эмпериум Sitronics Group Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Ипотека в России

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Европейские рынки акций падают на 2,2-2,8% после вступления в силу пошлин США

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6162 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });