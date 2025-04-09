Верфь "Эмпериум" планирует вложить 4 млрд рублей в расширение производства электросудов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Верфь "Эмпериум" (Ленинградская область, входит в Sitronics Group) планирует вложить порядка 4 млрд рублей в расширение производства электросудов в Кировском районе Ленинградской области. Об этом говорится в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании за 2024 год.

"В связи с растущей потребностью в продукции компании, в 2024 году был запущен инвестиционный проект по расширению судостроительной верфи. Ориентировочная стоимость проекта составит 4 млрд рублей: 3,5 млрд рублей - стоимость строительства, 0,5 млрд рублей - стоимость обновления парка оборудования", - говорится в пояснительной записке.

На ПМЭФ-2024 "Эмпериум" и правительство Ленинградской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках проекта по расширению верфи. Предполагалось, что объем инвестиций в проект составит 1,9 млрд рублей, производственные мощности верфи после его завершения позволят выпускать 25 судов в год. Сроки реализации проекта: 2024-2025 годы.

В пресс-службе верфи "Эмпериум" уточнили "Интерфаксу", что параметры проекта остались прежними, а озвученный ранее на ПМЭФ объем инвестиций будет направлен на реализацию одного из этапов проекта.

"Эмпериум" строит и поставляет заказчикам несколько вариантов судов речного и озерного типов вместимостью от 50 до 130 пассажиров на борту: водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов.

Sitronics Group внедряет комплексные решения для "умного города" и безопасности, занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IT- и телеком-оборудование, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.