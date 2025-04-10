Поиск

Constellation Brands в IV финквартале получила чистый убыток и слабо увеличила выручку

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель алкогольных напитков Constellation Brands зафиксировал чистый убыток в в четвертом квартале 2025 финансового года и слабый рост выручки, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

В то же время прогноз на текущий фингод разочаровал инвесторов, и акции компании подешевели на дополнительных торгах в среду.

Как говорится в пресс-релизе, чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 28 февраля, составил $375,3 млн, или $2,09 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $392,4 млн, или $2,14 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,63 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,27 на акцию.

Квартальная выручка Constellation Brands повысилась до $2,16 млрд с $2,14 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя до $2,13 млрд.

Компания сообщила о планах продать все активы в сфере бюджетных вин, включая винные бренды и виноградники, и рассмотреть различные варианты для сокращения расходов.

В 2026 фингоду компания ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $12,6-12,9 на акцию. Эксперты ожидали этот показатель на уровне $13,94 на акцию.

Совет директоров рекомендовал квартальные дивиденды в размере $1,02 на обыкновенную акцию класса "А". Дивиденды будут выплачены 15 мая, реестр акционеров закрывается 29 апреля.

Акции компании подешевели на 3,6% на дополнительной сессии в среду. С начала года капитализация компании упала на 17%, до $30,9 млрд.

Constellation Brands стал одним из крупнейших дистрибьюторов пива в США в 2013 году после приобретения у бельгийской Anheuser-Busch InBev прав на продажу пива Corona и ряда других сортов мексиканского пива. Компании принадлежат бренды пива Modelo, Pacifico и Victoria, вина Robert Mondavi и Kim Crawford, а также текилы Casa Noble и виски High West.

Constellation Brands
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар умеренно дешевеет к евро и фунту, активно снижается к иене

Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $64,8 за баррель

Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $64,8 за баррель

Российский индекс IMOEX2 взлетел к 2780 пунктам на фоне ралли нефти

Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Фондовые индексы США взлетели на новых заявлениях Трампа о пошлинах

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

В России в апреле потребление газа обновляет максимум из-за поздних холодов

Неопределенность на рынках создала риски переговорам Prada о покупке Versace у Capri

Алексею Хотину предъявлено новое обвинение в мошенничестве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6163 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });