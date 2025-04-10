Constellation Brands в IV финквартале получила чистый убыток и слабо увеличила выручку

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель алкогольных напитков Constellation Brands зафиксировал чистый убыток в в четвертом квартале 2025 финансового года и слабый рост выручки, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

В то же время прогноз на текущий фингод разочаровал инвесторов, и акции компании подешевели на дополнительных торгах в среду.

Как говорится в пресс-релизе, чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 28 февраля, составил $375,3 млн, или $2,09 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $392,4 млн, или $2,14 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,63 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,27 на акцию.

Квартальная выручка Constellation Brands повысилась до $2,16 млрд с $2,14 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя до $2,13 млрд.

Компания сообщила о планах продать все активы в сфере бюджетных вин, включая винные бренды и виноградники, и рассмотреть различные варианты для сокращения расходов.

В 2026 фингоду компания ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $12,6-12,9 на акцию. Эксперты ожидали этот показатель на уровне $13,94 на акцию.

Совет директоров рекомендовал квартальные дивиденды в размере $1,02 на обыкновенную акцию класса "А". Дивиденды будут выплачены 15 мая, реестр акционеров закрывается 29 апреля.

Акции компании подешевели на 3,6% на дополнительной сессии в среду. С начала года капитализация компании упала на 17%, до $30,9 млрд.

Constellation Brands стал одним из крупнейших дистрибьюторов пива в США в 2013 году после приобретения у бельгийской Anheuser-Busch InBev прав на продажу пива Corona и ряда других сортов мексиканского пива. Компании принадлежат бренды пива Modelo, Pacifico и Victoria, вина Robert Mondavi и Kim Crawford, а также текилы Casa Noble и виски High West.