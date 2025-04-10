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Объем биржевых торгов сахаром на НТБ в 2024 году вырос почти на треть до 369 тыс. т

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Объем биржевых торгов сахаром на Национальной товарной биржей (НТБ) в 2024 году составил 369,156 тыс. тонн, что почти на треть больше, чем в 2023 году (279,1 тыс. тонн). Об этом сообщается в презентации биржи, представленной на международной конференции "Рынок сахара СНГ 2025" в четверг в Москве.

Как сообщил на конференции директор НТБ Сергей Наумов, биржевой рынок сахара начал формироваться с 2017 года. "В 2023 году к нему присоединился рынок товарных аукционов, на которых сахарные компании начали выставлять свой товар на продажу. Участников торгов на сахарном рынке НТБ - более 100, представлены практически все крупные и средние производители. Базисов поставки более 50", - сказал он.

В 2024 году среднемесячный объем сделок с сахаром на бирже составлял более 30 тыс. тонн (1,75 млрд рублей). Ежемесячный объем зарегистрированных внебиржевых договоров превышал 6 тыс. общим объемом до 600 тыс. тонн.

Наумов также напомнил, что в 2022 году начался расчет и публикация еженедельного внебиржевого индекса сахара в Центральном федеральном округе (ЦФО), в 2023 году начались торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс сахара в ЦФО, а также расчет и публикация трех ежедневных внебиржевых индексов сахара в Центральном, Приволжском и Южном округах. "В 2024 году начали расчет и публикацию трех ежедневных биржевых индексов сахара в этих округах", - сказал он.

"В биржевой индекс ЦФО входит - если говорить об объеме 2024 года - 180,5 тыс. тонн сахара, причем он формируется только на рынке спот с клирингом", - сообщил Наумов. "Объем, который вошел во внебиржевой индекс - 354 тыс. тонн. Можно видеть, что в биржевой индекс входит более 5% от производства сахара в ЦФО (3,5 млн тонн), во внебиржевой - около 10%. Совместно два индекса содержат более 15% производства сахара в ЦФО", - сказал глава биржи, отметив, что Центральный округ является основным производителем сахара в РФ.

Согласно его презентации, всего за период с 2020 по 2024 годы объем торгов сахаром на бирже составил 1 млн тонн.

Как сообщалось, в 2024 году торги агропродукцией на НТБ выросли в 1,5 раза до 3 млн тонн. В стоимостном выражении рост составил 44%, до 72 млрд рублей.

НТБ учреждена в июле 2002 года для организации биржевого товарного рынка. Является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ.

НТБ Национальная товарная биржа
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