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Россия к 6 апреля экспортировала 11,8 млн т зерна и продуктов его переработки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - РФ с 1 января по 6 апреля этого года экспортировала 11,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

В частности, экспорт пшеницы в Нигерию вырос в четыре раза, до 210 тыс. тонн, в Тунис - в 1,8 раза, до 191 тыс. тонн, в Марокко - в 1,7 раза, до 147 тыс. тонн, в Ливан - в три раза, до 142 тыс. тонн, в Мозамбик - в 12 раз, до 74 тыс. тонн.

Поставки гречихи в Китай выросли в три раза, до 127 тыс. тонн. Экспорт кукурузы в Сербию составил 45 тыс. тонн, что в два раза превышает объем всего 2024 года.

Россельхознадзор также отмечает, что в этом году начались поставки пшеницы (373 тыс. тонн) из портов Ленинградской области в Израиль, Бангладеш, Сенегал и Того, ячменя (127 тыс. тонн) - в Саудовскую Аравию, Израиль, Ливию.

После годового перерыва возобновился экспорт ячменя в Ливан (9 тыс. тонн). Отгрузки шли из портов Ростовской области

Россельхознадзор
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