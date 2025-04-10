Электромобильный стартап EVM Pro в 2024 г. отразил 413 млн руб. убытка при небольшой выручке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Электромобильный стартап по выпуску фургонов EVM Pro на шасси УАЗ Профи в рамках заключенного в 2022 году специнвестконтракта (СПИК 2.0) с Минпромторгом (ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус", ЭМР; резидент ОЭЗ "Технополис Москва") отчитался о чистом убытке в 413 млн рублей за 2024 год. Выпуск существенных партий продукции компания пока не наладила, а ее выручка незначительна.

"Убыток обусловлен тем, что общество ищет пути выхода на рынок сбыта с новым продуктом, электрогрузомобилем EVM Pro на базе российского шасси УАЗ Профи. На этапе запуска производства общество понесло финансовоемкие расходы, связанные с капитальным ремонтом, оборудованием и запуском производственной линии", - поясняет компания в своей отчетности, отмечая, что "спрос на рынке на грузовой электротранспорт только формируется, поэтому средний срок окупаемости понесенных расходов составляет 3-5 лет".

Годовая выручка ЭМР по итогам 2024 года составила около 52 млн рублей при вдвое большей себестоимости продаж, что обусловило валовый убыток в 51,4 млн рублей. Коммерческие расходы за прошлый год составили около 18 млн рублей, управленческие и процентные - по 160 млн рублей.

Краткосрочные обязательства компании увеличились в 3,2 раза до 146,2 млн руб., в том числе показатель краткосрочных заемных средств составил 69,7 млн руб., кредиторская задолженность - 68,6 млн рублей. Долгосрочные заемные средства выросли в 1,5 раза до 1,5 млрд рублей.

ЭМР в 2022 году заключила СПИК 2.0 с Минпромторгом РФ и правительством Москвы со сроком реализации до 2027 года. Общий объем инвестиций в проект на момент запуска производства оценивался более чем в 900 млн руб. Производитель обязался выпустить более 3 тыс. единиц электротранспорта на базе производственного комплекса в "Технополисе" площадью 2,7 тыс. кв. м, включающего цеха металлообработки и крупноузловой сборки.

ООО "ЭМР" было учреждено в середине 2021 года петербургскими предпринимателями Ильей Рашкиным (гендиректор компании) и Игорем Гирдиным (был финдиректором), которым принадлежали по 50% долей. Позже в 2021 году доля Гирдина выросла до 55%, а Рашкина - снизилась до 45%.

В феврале 2024 года в состав собственников ЭМР вошло АО "Теолонг", которое на конец 2020 года принадлежало ООО "БФ Прямые инвестиции". Доли Рашкина и Гирдина при этом снизились до 40,5% и 49,5%. Рашкин говорил "Интерфаксу", что с привлечением внешнего инвестора проект выходит на новый раунд финансирования и хочет нарастить как выпуск электрогрузовиков, так и бизнес в разработке. "Речь идет о привлечении существенных средств. Это цифры, близкие уже к миллиардным", - утверждал предприниматель.

По данным ЕГРЮЛ, в 2025 году Гирдин вышел из состава соучредителей ЭМР. Доля Рашкина (40,5%) сейчас находится в залоге у "Теолонга", а оставшиеся 59,5% долей производителя электрогрузомобилей в феврале перешли к зарегистрированному в ноябре прошлого года АО "Компания Атла", учредители которого не раскрываются.

Фактические операционные и финансовые показатели ЭМР пока значительно ниже заявленных компанией планов. Рашкин в конце 2023 года говорил о намерениях выпустить и реализовать в 2024 году первую тысячу электрогрузовиков EVM Pro, что, по его оценке на тот момент, могло бы обеспечить годовую выручку примерно в 5 млрд руб. Реальный же оборот прошлого года оказался в 100 раз ниже целевого, как и число реализованных машин: телеграм-канал "Русский автомобиль" сообщал, что за прошлый год на учет было поставлено лишь 10 штук.