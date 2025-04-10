STMicroelectronics сократит до 2,8 тыс. работников в ближайшие три года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Французско-итальянский чипмейкер STMicroelectronics планирует в ближайшие три года сократить до 2,8 тыс. работников без учета естественной текучести кадров.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, сокращения будут производиться на добровольной основе в связи с реализацией анонсированной в октябре 2024 года программы преобразований, нацеленной на повышение конкурентоспособности STMicroelectronics, укрепление ее позиций в качестве лидера полупроводниковой отрасли, а также обеспечение долгосрочной устойчивости ее бизнес-модели.

Реализация программы предполагает изменение численности работников и требований к их квалификации, отмечается в сообщении.

Основная часть увольнений придется на 2026 и 2027 годы.

Компания подтвердила приверженность к постоянному конструктивному диалогу с представителями работников.

Котировки акций STMicroelectronics снижаются на 8,8% на торгах в Париже. С начала года капитализация компании сократилась на 25,2% - до 19,32 млрд евро.