Сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале выросло на 2,7% до $18,9 млрд

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-феврале 2025 года увеличилось по сравнению с январем-февралем 2024 года на 2,7% и составило $18,9 млрд.

Согласно опубликованным в четверг данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-феврале 2025 года снизился в годовом выражении на 0,2% до $60,1 млрд, импорт упал на 1,4% до $41,2 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале 2025 года составил $101,3 млрд и по сравнению с январем-февралем 2024 года сократился на 0,7%.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-февраль 2025 года составил $9,1 млрд, сократившись на 9,2%, в Азию - $45,6 млрд, сократившись на 0,9%, в Африку - $3,5 млрд, увеличившись на 42,5%, в Америку - $1,9 млрд, на 7,6% больше.

Импорт в РФ из Европы за январь-февраль 2025 года составил $9,7 млрд, сократившись на 9,3%, из Азии - $28,6 млрд, увеличившись на 1,0%, из Африки - $0,6 млрд, увеличившись на 23,9%, из Америки - $2,2 млрд, на 5,3% больше.

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-февраль 2025 года составил $35,0 млрд, сократившись на 8,4%, металлов и изделий из них - $9,0 млрд, увеличившись на 20,2%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $6,0 млрд, снизившись на 4,4%, продукции химической промышленности - $4,6 млрд, увеличившись на 22,4%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $3,4 млрд, на 28,5% больше, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $1,6 млрд, на 11,4% больше.

Импорт в РФ за январь-февраль 2025 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $20,3 млрд, снизившись на 3,5%, продукции химической промышленности - $8,1 млрд, увеличившись на 0,4%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $5,8 млрд, увеличившись на 6,6%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $3,1 млрд, снизившись на 1,1%, металлов и изделий из них - $2,7 млрд, снизившись на 3,5%.

Как сообщалось, в 2024 года положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.