Сальдо торгового баланса РФ в I квартале снизилось на 17,8%, до $31,8 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо России в январе-марте 2025 году снизилось по сравнению с январем-мартом 2024 года на 17,8% и составило $31,8 млрд.

По опубликованным данным Федеральной таможенной службы по экспорту-импорту, экспорт товаров из России в январе-марте 2025 года снизился в годовом выражении на 6,8% - до $94,9 млрд, импорт вырос на 0,1%, до $63,1 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе-марте 2025 года составил $158млрд и в годовом исчислении сократился на 4,2%.

Экспорт товаров в Европу за январь-март 2025 года составил $14,5 млрд, сократившись на 9,4%, в Азию - $72,2 млрд, сократившись на 5,4%, в Африку - $5,1 млрд, снизившись на 8,7%, в Америку - $3,0 млрд, на 19,9% меньше.

Импорт из Европы за январь-март 2025 года составил $15,8 млрд, сократившись на 4,4%, из Азии - $42,7 млрд, увеличившись на 1,3%, из Африки - $1,1 млрд, увеличившись на 31,4%, из Америки - $3,5 млрд, на 3,4% больше.

Экспорт из России минеральной продукции за январь-март 2025 года составил $55,4 млрд, сократившись на 14,1%, металлов и изделий из них - $14,2 млрд, увеличившись на 2,9%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $9 млрд, снизившись на 14%, продукции химической промышленности - $7,5 млрд, увеличившись на 23,4%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $5,4 млрд, на 31,6% больше, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $2,6 млрд, на 14,4% больше.

Импорт в Россию за январь-март 2025 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $30,6 млрд, снизившись на 3,6%, продукции химической промышленности - $12,8 млрд, увеличившись на 5,2%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $9,5 млрд, увеличившись на 12,5%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $4,4 млрд, снизившись на 5,0%, металлов и изделий из них - $4,0 млрд, снизившись на 2,0%.

В 2024 года положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140 млрд). Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.