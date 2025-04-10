Роскомнадзор и НСПК сообщили о сбоях в работе СБП в одном из банков

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") фиксирует увеличение времени обработки транзакций по Системе быстрых платежей (СБП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

"Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников. Все системы НСПК работают штатно", - сообщили в НСПК.

Судя по данным сервиса Downdetector, проблемы с платежами и переводами около 17:00 по Москве начали испытывать клиенты Т-Банка .

При попытке перевести средства по СБП в приложении банка операции обрабатывались дольше обычного или вовсе не проводились, появлялось уведомление "Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз чуть позже".

Также, по информации Downdetector, сбои наблюдаются у системы быстрых платежей, у ПСБ и "Газпромбанка".

В Роскомнадзоре сообщили, что в курсе жалоб пользователей на работу СБП в Т-Банке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 17:00 часов фиксирует рост жалоб пользователей на работу СБП в "Т-Банке". Причины внутреннего сбоя уточняются", - говорится в сообщении.