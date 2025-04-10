Россия и Казахстан обсудили увеличение транзита нефти и газа и сотрудничество в финансах

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский вице-премьер Александр Новак встретился с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым и министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым, во встрече также участвовали министр энергетики Сергей Цивилев, представители Минэнерго России и Казахстана и посольств обеих стран, сообщила пресс-служба правительства России.

Стороны обсудили сотрудничество по линии ОПЕК+, взаимодействие в энергетической сфере, в том числе по области электроэнергетики, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. С участием российских специалистов будут возведены три угольные ТЭЦ в Казахстане в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, а также будет проведена реконструкция двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2.

Темой переговоров также стали вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны. Были затронуты вопросы участия российских компаний в нефтяных проектах на территории Казахстана, а также возможности сотрудничества в сфере мирного атома и в финансово-банковской сфере.

"Несмотря на непрекращающееся внешнее давление со стороны Запада, Казахстан подтверждает статус нашего ближайшего союзника и стратегического партнера (..) Успешно развивается сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, развиваются масштабные совместные проекты в промышленной кооперации, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике", - прокомментировал через пресс-службу Новак.