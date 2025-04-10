Правление "Газпрома" предложило провести ГОСА в заочном формате

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правление "Газпрома" предлагает провести годовое собрание акционеров в заочном формате, сообщила компания.

С 2020 года собрания проводились в заочной форме.

Ранее сообщалось, что оно назначено на 26 июня.

Перечень вопросов, выносимых на утверждение, стандартный, включая утверждение распределения прибыли по результатам 2024 года и решение о выплате дивидендов.

Правление вынесло на рассмотрение совета директоров, а позже - и собрания проект устава ПАО "Газпром" в новой редакции. Необходимость корректировки устава обусловлена в основном изменениями в Федеральном законе "Об акционерных обществах", отмечает компания.

Также собрание выберет новый состав совета директоров. Хотя он бы избран в 2023 году сразу на три года, но избирается вновь - в связи с обновлением состава профильных чиновников. В сентябре 2024 года после избрания в Госдуму свои полномочия сложил Николай Шульгинов, бывший министр энергетики России.

На 11 мест в совете выдвинуты 11 кандидатов. Два новых кандидата - это министр энергетики Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов (заменит первого вице-премьера Дениса Мантурова).

Другие кандидаты - глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента Виктор Зубков, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Патрушев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, зампред Виталий Маркелов, первый заместитель гендиректора ООО "Газпром экспорт" Михаил Середа, ректоры СПбГЭУ Игорь Максимцев и РГУ им. Губкина Виктор Мартынов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на конец операционного дня 2 июня.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).