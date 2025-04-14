Основную сессию индексы МосБиржи и РТС начали ростом на 0,6%,

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал сессию понедельника умеренным ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и на сохраняющихся надеждах на прогресс в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,6%, лидируют в росте акции ПАО "Полюс" (+1,9%) и "Газпрома" (+1,5%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 2846,5 пункта, индекс РТС вырос на 0,6% до 1067,46 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 12 апреля, составляет 84,004 рубля (-1,01 рубля).

Подорожали также акции "Северстали" (+1,5%), ОК "Русал" (+1,5%), "Группы компаний ПИК" (+1,4%), АФК "Система" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Норникеля" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "Газпром нефти" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "ВК" (+0,3%).

Подешевели акции "Ростелекома" (-6% и -3,6% "префы"), "АЛРОСА" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Т-Технологии" (-0,1%).

Акции "Ростелекома" подешевели на новостях о том, что совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 годах), в соответствии с которой компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО.

Согласно дивидендной политике, опубликованной на сайте компании, "Ростелеком" вправе выплачивать как годовые дивиденды, так и промежуточные (по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев).

Документом установлены случаи, при которых расчет рекомендуемого размера дивидендных выплат может быть скорректирован советом директоров на величину денежных потоков по отдельным операциям или может быть предложено не выплачивать дивиденды за отчетный год.

Прежняя дивполитика распространялась на выплаты за 2021-2023 годы. Она предполагала выплату не менее 5 рублей на акцию, при этом компания ежегодно планировала наращивать выплаты как минимум на 5%. Дивполитика предусматривала направление на выплаты не менее 50% от чистой прибыли.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 14,85 млрд рублей (из них 3,05 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,64 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,52 млрд рублей на акции "Т-Технологий").

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, урегулирование украинского кризиса происходит нормально. "Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях. "На самом деле, все движется очень хорошо", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Представитель Кремля заметил, что "реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и этот путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия". "Это то, чем сейчас занимаются. Ведутся контакты по линии специальных служб, по линии министерств иностранных дел", - добавил он.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что диалог между Россией и США идет без диктата и предварительных условий, Вашингтон понимает необходимость решения территориальных вопросов на Украине для долгосрочного урегулирования. Потенциал для дальнейших позитивных шагов в российско-американских отношениях есть, отметил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в субботу.

По словам российского министра, в ходе российско-американской встречи в Эр-Рияде обсуждались и региональные вопросы, не только Украина, но и ближневосточное урегулирование, а также иранская ядерная программа.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, индекс МосБиржи в понедельник продолжит "прописываться" в коридоре 2800-2900 пунктов; импульс к росту локально может ослабнуть, но в целом рынок смотрится неплохо.

В первой половине дня ввиду более сдержанной динамики рынка нефти после снятия ее избыточной перепроданности и в целом отыгранности внутренней новостной повестки можно ожидать ослабления импульса рынка акций к росту, считает аналитик.

"Индекс МосБиржи может в понедельник перейти к проторговке середины нашего текущего целевого диапазона 2800-2900 пунктов, развитие повышательного движения во второй половине дня определит конъюнктура мировых рынков, и в первую очередь на рынке США и нефти. В целом взгляд на рынок сохраняется позитивным - закрепление выше 200-дневной средней и развитие движение индекса в направлении 3000-3100 пунктов при сохранении позитивного новостного фона представляется наиболее вероятным сценарием развития событий в ближайшей перспективе", - считает Локтюхов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, при приближении индекса МосБиржи к 2900 пунктам можно ожидать фиксации прибыли игроками.

Решение президента США Трампа отложить на 90 дней введение повышенных торговых пошлин в отношении многих стран, за исключением Китая, привнесло позитив на мировые рынки. Начала отскакивать нефть, что самое важное для рублевых активов. Однако рост золота и "переписывание" им исторических максимумов говорит о том, что страхи еще велики, и при появлении любого негативного повода можно ждать еще одного удара вниз практически по всем рыночным активам, считает эксперт.

На российском рынке акций индекс МосБиржи в конце прошлой недели превысил 2800 пунктов, значительно улучшив техническую картину. В понедельник после "гэпа" на утренних торгах наблюдается небольшое коррекционное снижение, но рынок вполне может развернуться вверх.

"Однако при приближении индекса МосБиржи к 2900 пунктам мы ждем относительно сильную фиксацию прибыли - бумаги начнут продавать те, кто сумел их купить внизу. Особенно сильно это желание будет у инвесторов, открывавших маржинальные позиции", - полагает Антонов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,6-2% и показали существенный рост (на 5-7,3%) по итогам волатильной недели, в ходе которой наблюдались как резкие падения индикаторов, так и рекордный подъем за многие годы. Однако рынок не смог восстановиться до уровней закрытия торгов 2 апреля - за день до того, как президент США Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин.

Настроение инвесторов улучшилось после сообщения о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней, однако опасения полномасштабной торговой войны с Китаем, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, ограничили восстановление фондового рынка.

В пятницу поддержку рынку оказали заявления главы Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз о том, что Федрезерв "абсолютно точно готов" помочь в стабилизации финансовых рынков, если ситуация выйдет из-под контроля.

Также в пятницу Мичиганский университет сообщил, что рассчитываемый им индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 50,8 пункта по сравнению с 57 пунктов месяцем ранее, обновив минимум с июня 2022 года.

Негативную реакцию рынка вызвали данные о том, что инфляционные ожидания населения на ближайший год в апреле повысились до максимальных с ноября 1981 года 6,7% после 5% в марте. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до максимальных с июня 1991 года 4,4% с 4,1%.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,7-1,6% во главе с фьючерсом на Nasdaq) на новостях о приостановке действия пошлин США на электронику.

В выходные в американской прессе появились сообщения о том, что власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы. Позднее американский президент Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт электроники в ближайшем будущем. Он также пообещал вскоре объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

Объем китайского экспорта в марте 2025 года увеличился на 12,4% в годовом выражении и составил $313,9 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Мартовский рост экспорта стал самым значительным с октября прошлого года.

Импорт снизился на 4,3%, до $211,3 млрд. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в марте увеличилось до $102,64 млрд по сравнению с $58,65 млрд в том же месяце 2024 года.

Экспорт в США в марте вырос на 4,5%, тогда как импорт из Штатов уменьшился на 1,4%. Профицит Китая в торговле с США составил $27,58 млрд.

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в марте увеличился до 3,64 трлн юаней ($499,2 млрд) по сравнению с 1,01 трлн юаней в феврале, говорится в отчете Народного банка Китая. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали рост показателя до 3 трлн юаней.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно просели, участники рынка следят за новостями о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2% до $64,64 за баррель (+2,3% в пятницу), майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2% до $61,4 за баррель (+2,4% в пятницу).

Обе марки умеренно подешевели по итогам прошлой недели, несмотря на новость о том, что президент США Трамп принял решение приостановить введение пошлин в отношении большинства торговых партнеров страны на 90 дней.

Эта пауза не касается Китая, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, и торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на темпах роста глобального ВВП и отразиться на спросе на топливо.

Тем временем делегации Ирана и США в субботу завершили раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу. Второй раунд переговоров состоится в субботу в Риме. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США упало на девять единиц, рекордными темпами с июня 2023 года, и составило 480 штук. Число газовых установок увеличилось на одну, до 97 единиц.