Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за I кв. в 20 руб./акция

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" рекомендовал промежуточные дивиденды по результатам I квартала 2025 года в размере 20 руб. на акцию, сообщила компания на ленте раскрытия.

Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрена рекомендация, запланировано на 16 мая. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 22 апреля.

Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 2 июня.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 161 собственным салоном моды в 64 городах).

В ноябре 2023 года компания провела IPO на Московской бирже.

Бенефициаром Henderson является основатель и CEO Рубен Арутюнян с долей 78,31%, у менеджмента - 9,52%. Free float составляет 12,17%.