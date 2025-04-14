Рынок акций РФ начал неделю с просадки ниже 2820п по индексу МосБиржи

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник отыграл утренним ростом улучшение внешней конъюнктуры и надежды на прогресс в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, после чего растерял "бычий" настрой в отсутствие свежего геополитического позитива. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2820 пунктов после скачка на старте утренней сессии выше 2880 пунктов; лидерами отката выступили акции "Ростелекома" (-8,8% и -3,4% "префы") после утверждения менеджментом новой дивидендной политики компании, лучше рынка выглядели акции "Эн+ груп" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+1,7%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2819,69 пункта (-0,4%), индекс РТС вырос до 1073,21 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 апреля, составил 82,7671 руб. (-1,24 рубля).

Акции "Ростелекома" упали на новостях, что совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 годах), в соответствии с которой компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО.

Прежняя дивполитика распространялась на выплаты за 2021-2023 годы. Она предполагала выплату не менее 5 рублей на акцию, при этом компания ежегодно планировала наращивать выплаты как минимум на 5%. Дивполитика предусматривала направление на выплаты не менее 50% чистой прибыли.

Согласно новой дивидендной политике, опубликованной на сайте компании, "Ростелеком" вправе выплачивать как годовые дивиденды, так и промежуточные (по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев). Документом установлены случаи, при которых расчет рекомендуемого размера дивидендных выплат может быть скорректирован советом директоров на величину денежных потоков по отдельным операциям или может быть предложено не выплачивать дивиденды за отчетный год.

Подешевели также акции "ФосАгро" (-2,6%), "ММК" (-1,8%), "Норникеля" (-1,8%), "МТС" (-1,6%), "НЛМК" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), ОК "Русал" (-1,3%), "Магнита" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "Северстали" (-0,9%), "ВК" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -2,1% "префы"), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,5%), "Газпрома" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, урегулирование украинского кризиса происходит нормально. "Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях. "На самом деле, все движется очень хорошо", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. Представитель Кремля заметил, что "реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и этот путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия". "Это то, чем сейчас занимаются. Ведутся контакты по линии специальных служб, по линии министерств иностранных дел", - добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог между Россией и США идет без диктата и предварительных условий, Вашингтон понимает необходимость решения территориальных вопросов на Украине для долгосрочного урегулирования. Потенциал для дальнейших позитивных шагов в российско-американских отношениях есть, отметил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в субботу.

По словам российского министра, в ходе российско-американской встречи в Эр-Рияде обсуждались и региональные вопросы, не только Украина, но и ближневосточное урегулирование, а также иранская ядерная программа.

Тем временем высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас сообщила в понедельник, что Совет ЕС на уровне глав МИД будет обсуждать на майском заседании 17-й пакет ограничительных мер с целью оказания "давления на Россию". "Мы готовим наш 17-й пакет санкций. В частности, он будет направлен против российского "теневого флота". Там будут различные аспекты, которые мы обсудим на совете в мае", - сказала глава дипломатии ЕС в понедельник в Люксембурге на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ начал неделю смешанной динамикой "фишек". Индекс МосБиржи в начале утренней сессии отметился у 2880 пунктов, но к вечеру активность покупателей снизилась и индикатор сполз в район 2820 пунктов.

Нефтяные цены Brent поднимались выше $65 за баррель, что выступило локальной поддержкой для российского рынка, в то время как умеренным негативом для акций выступило укрепление рубля. Мировые рынки получили передышку после того, как власти США в выходные решили смягчить некоторые торговые претензии к Китаю, в частности, временно освобождены от сборов смартфоны и другая электроника. Между тем статистика по торговому балансу КНР отразила всплеск экспорта на 12,4% г/г на фоне торговых коллизий с США (прогнозировался рост на 4,4%), а объем импорта сократился на 4,3% г/г (сильнее прогнозного снижения на 2,0%), отметил эксперт.

Во вторник выйдет ежемесячный отчет МЭА, апрельский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, на российском рынке "Группа ЛСР" проведет ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год. "Яндекс" проведет конференцию "Алиса, что нового?", где представит крупнейшее обновление виртуального ассистента за последние семь лет и новые умные устройства.

"В отсутствие важных геополитических новостей приоритетным на ближайшие сессии видится сценарий боковика. Прогноз по индексу МосБиржи на 15 апреля - 2750-2875 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в начале недели просел на фоне отсутствия конкретики с прошедшей встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина, а также неопределенности в части контактов между президентами России и США. Дополнительное давление на экспортно-ориентированный российский рынок продолжает оказывать локальное укрепление рубля.

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" подросли после публикации финансового отчета по МСФО за второе полугодие: застройщик нарастил выручку на 15,3%, EBITDA - на 3,6%, а также получил чистую прибыль в размере 28,6 млрд руб.

Бумаги "Ростелекома" оказались в главных аутсайдерах после утверждения новой дивидендной политики, согласно которой компания в части выплат будет ориентироваться на 50% от чистой прибыли, отметил Федосов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, в понедельник мировые рынки восстанавливаются после масштабной коррекции на прошлой неделе, инвесторы продолжают следить за ситуацией с внешнеторговыми пошлинами. В пятницу китайские власти объявили о введении 125%-й пошлины на весь импорт из США в ответ на решение Вашингтона установить тариф в 145% на китайские товары. Министерство финансов Китая заявило, что больше не будет реагировать на дальнейшие повышения тарифов со стороны США. Минторг КНР в свою очередь отметил, что чрезмерно высокие пошлины превратились в "игру в числа", не имеющую практического значения для экономики.

В выходные американские СМИ сообщили, что власти США отменили недавно введенные ответные импортные пошлины на ряд электронных товаров, таких как компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы. Однако позднее президент США Трамп заявил о намерении ввести новые пошлины на импорт электроники в ближайшее время, а также планирует вскоре объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

Российский рынок акций начал неделю с продолжения пятничного роста на фоне подвижек в геополитической ситуации, но затем оптимизм "быков" иссяк. Спецпосланник США Уиткофф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным - обе стороны считают, что эта встреча была продуктивной в решении украинского вопроса.

"Мы считаем это позитивным сигналом, однако не стоит возлагать большие надежды на завершение конфликта в ближайшее время, ведь для его окончания за стол переговоров должны сесть еще два участника - Европа и Украина", - считает Степанов. "Индекс МосБиржи завершил прошлую неделю выше уровня 2800 пунктов. При закреплении индекса на текущей неделе выше 2900 пунктов возможен дальнейший рост до 3000 пунктов", - добавил представитель "Финама".

По оценке инвестиционного стратега компании "Гарда капитал" Александра Бахтина, базовый краткосрочный взгляд на российский рынок акций нейтральный. При благоприятном раскладе индекс МосБиржи может предпринимать попытки выйти за 2900 пунктов, однако у этих уровней могут активизироваться инвесторы, желающие зафиксировать прибыль. Для уверенного роста пока слишком много внешней неопределенности, считает эксперт.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, при приближении индекса МосБиржи к 2900 пунктам можно ожидать фиксации прибыли игроками.

Решение президента США Трампа отложить на 90 дней введение повышенных торговых пошлин в отношении многих стран, за исключением Китая, привнесло позитив на мировые рынки. Начала отскакивать нефть, что самое важное для рублевых активов. Однако рост золота и "переписывание" им исторических максимумов говорит о том, что страхи еще велики, и при появлении любого негативного повода можно ждать еще одного удара вниз практически по всем рыночным активам, считает эксперт.

На рынке акций РФ индекс МосБиржи в конце прошлой недели превысил 2800 пунктов, значительно улучшив техническую картину. В понедельник после "гэпа" на утренних торгах наблюдается небольшое коррекционное снижение, но рынок вполне может развернуться вверх.

"Однако при приближении индекса МосБиржи к 2900 пунктам мы ждем относительно сильную фиксацию прибыли - бумаги начнут продавать те, кто сумел их купить внизу. Особенно сильно это желание будет у инвесторов, открывавших маржинальные позиции", - полагает Антонов.

Мировые фондовые площадки

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX выросли на 0,1-2,9%, CAC 40 просел на 0,7%), слабо "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,04-0,3%) на новостях о приостановке действия пошлин США на электронику.

В выходные в американской прессе появились сообщения о том, что власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы. Позднее американский президент Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт электроники в ближайшем будущем. Он также пообещал вскоре объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

Объем китайского экспорта в марте 2025 года увеличился на 12,4% в годовом выражении и составил $313,9 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Мартовский рост экспорта стал самым значительным с октября прошлого года.

Импорт снизился на 4,3%, до $211,3 млрд. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в марте увеличилось до $102,64 млрд по сравнению с $58,65 млрд в том же месяце 2024 года.

Экспорт в США в марте вырос на 4,5%, тогда как импорт из Штатов уменьшился на 1,4%. Профицит Китая в торговле с США составил $27,58 млрд.

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в марте увеличился до 3,64 трлн юаней ($499,2 млрд) по сравнению с 1,01 трлн юаней в феврале, говорится в отчете Народного банка Китая. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали рост показателя до 3 трлн юаней.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены снизились после выхода отчета ОПЕК.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в понедельник составила $64,43 за баррель (-0,5% и +2,3% в пятницу), майская цена WTI - $61,03 за баррель (-0,8% и +2,4% в пятницу).

ОПЕК впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с, - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно, говорится в ежемесячном отчете организации.

Изменения произошли ввиду появившихся неопределенностей вокруг развития мировой экономики на фоне объявленных тарифов новой администрацией США, отмечают аналитики. Кроме того, пересмотр вызван более слабыми, чем ожидалось, данными о потреблении нефти странами ОЭСР в I квартале.

При этом страны, не входящие в ОПЕК+, в 2025 году увеличат предложение жидких углеводородов на 0,9 млн б/с - до 54,1 млн б/с (предыдущий прогноз темпа роста - 1 млн б/с), говорится в отчете ОПЕК.

Основными драйверами роста станут США, Бразилия, Канада и Аргентина, а основное снижение придется на Анголу. ОПЕК также чуть снизила оценку поставок в 2024 году - на 10 тыс. б/с меньше, чем прогнозировалось ранее.

В минувшую субботу делегации Ирана и США завершили раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу. Второй раунд переговоров состоится в субботу в Риме. Трамп заявил, что по его мнению переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции Московского кредитного банка (-3,6%), "М.Видео" (-3,4%), ПАО "Инарктика" (-3%), ПАО "Группа Астра" (-2,8%), "Распадской" (-2,1%).

Общие продажи (GMV) "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2024 года выросли на 5%, говорится в презентации компании для инвесторов, подготовленной в преддверии выпуска облигаций. Абсолютный показатель GMV в материалах не приводится. С учетом того, что за 2023 год GMV составлял 540 млрд рублей, в 2024 году показатель достиг 567 млрд рублей. При этом рост чистого долга составил 5,4% (в 2023 году размер чистого долга был на уровне 67,8 млрд рублей).

Также компания сообщила, что ее обязательства в 2024 году составили 129,7 млрд рублей против 116,1 млрд рублей в 2023 году.

В марте ПАО "М.Видео" сообщало, что в марте-апреле получит от акционеров 30 млрд рублей для реализации новой стратегии на ближайшие три года. При этом сообщалось, что первые платежи от "новых акционеров в размере 11,5 млрд рублей уже поступили в компанию". В среду, 16 апреля, группа планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций объемом 2 млрд рублей.

Выросли в понедельник акции ПАО "Сегежа Групп" (+12,8%), "СПБ биржи" (+4,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+4,5%), ПАО "НоваБев Групп" (+2,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (+2%).

Акции ГК "Сегежа" взлетели на новостях о решении долговых проблем компании через реструктуризацию.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с правительством, схема реструктуризации долговой нагрузки подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга Segezha Group согласована с его собственниками, банками-кредиторами и ЦБ.

"Недавно мы рассматривали конкретный проект группы компаний Segezha и смогли найти решение вместе с кредиторами, с собственниками этой группы", - сказал он. Из слов министра следует, что кейс с реструктуризацией долга Segezha предполагает как реструктуризацию, так и возможное участие банков в капитале компании.

Министр отметил, что схема согласована с ЦБ: "Хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с Segezha, надеюсь, что такую же работу сможем провести и в части группы компаний УЛК".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,37 млрд рублей (из них 11,01 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,99 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,24 млрд рублей на акции "Т-Технологии").