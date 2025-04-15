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Китай видит сложности с взаиморасчетами за нефть из РФ

Порядка 90% расчетов идет в нацвалютах, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Китай видит сложности у некоторых китайских компаний при расчете за российские энергоресурсы, сообщил журналистам чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Некоторые каналы все-таки закрыли", - сказал он, заметив, что у каких-то компаний расчеты осуществляются, у других же есть проблемы из-за того, что расчеты идут через банки.

Посол напомнил, что Китай раньше предлагал создать банк развития стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), или использовать безвалютные расчеты, но пока такого не произошло.

По его словам, сейчас расчеты осуществляются в национальных валютах - порядка 90%.

Чжан Ханьхуэй заметил, что интерес со стороны китайских компаний к покупке российской нефти очень большой. "Кроме госпредприятий, много частных компаний - это очень крупные предприятия, и они хотят покупать российскую нефть", - сказал он.

Чжан Ханьхуэй Китай
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