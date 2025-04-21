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Саудовская Аравия и Малайзия в марте практически догнали РФ по поставкам нефти в КНР

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Китай в марте значительно нарастил импорт нефти из Саудовской Аравии и Малайзии, практически доведя поставки из каждой из стран до объемов, соответствующих закупкам у РФ, показывают расчеты на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Экспорт нефти из России в Поднебесную в прошлом месяце в среднесуточном выражении увеличился к февралю на 3%, до 2,08 млн б/с. Всего было поставлено 8,85 млн тонн на сумму $4,52 млрд.

Саудовская Аравия увеличила поставки нефти в Китай более чем на 28%, до 1,99 млн б/с, что является максимальным уровнем с апреля 2023 года. Общий объем экспорта королевством в марте составил 8,45 млн тонн на сумму $4,95 млрд.

Закупки нефти Пекином у Малайзии, которую традиционно считают промежуточным пунктом по доставке в страну нефти из Ирана и Венесуэлы, выросли к февралю более чем на 26%, до 2,06 млн б/с. Всего страна поставила в КНР 8,75 млн тонн нефти на сумму $4,51 млрд.

Четвертый по величине экспортер нефти в Китай - Ирак - также смог в прошлом месяце значительно нарастить поставки, увеличив их на 43%, до 1,73 млн б/с. Общий объем экспорта иракской нефти в КНР составил 4,63 млн тонн на сумму $2,61 млрд.

Торговая война между Китаем и США в марте не отразилась на закупках Пекином американской нефти: ее импорт увеличился к февралю почти вдвое, до 128 тыс. б/с. При этом вне зависимости от развития торговых отношений двух стран важно отметить, что Соединенные Штаты не являются крупным экспортером нефти в Китай: в 2023 году их среднесуточные поставки в КНР составляли 216 тыс. б/с, в 2024-м - 195 тыс. б/с.

По итогам первого квартала Россия сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, поставив в страну 24,32 млн тонн (на 14,7% меньше, чем годом ранее) на сумму $13,06 млрд. Саудовская Аравия экспортировала в Китай за аналогичный период 20,11 млн тонн нефти (на 1,6% больше, чем годом ранее) на сумму $11,67 млрд. Малайзия поставила 18,62 млн тонн нефти (более чем на треть больше, чем годом ранее) на сумму $9,88 млрд.

Как сообщалось, среднесуточный импорт нефти Китаем в марте достиг полуторалетнего максимума - 12,11 млн б/с. В абсолютном выражении КНР в марте импортировала 51,414 млн тонн нефти против 49,05 млн тонн за аналогичный месяц 2024 года и 42,69 млн тонн за февраль текущего года.

Всего за первый квартал Китай импортировал 135,25 млн тонн нефти (соответствует 10,97 млн б/с), что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Затраты на нефть снизились на 8,1%: с $81,61 млрд до $74,97 млрд.

Китай Малайзия Саудовская Аравия США
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