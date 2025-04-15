Поиск

Тюменская область задумалась о приватизации птицефабрики "Боровская"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти Тюменской области планируют внести в программу приватизации госимущества региона на 2025 год акции АО "Птицефабрика "Боровская"", сообщается в опубликованном проекте постановления областного правительства.

"В перечень (...) включаются акции АО "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова" в количестве 3 млрд 410,869 млн штук, что составляет 99,91% уставного капитала общества. Предлагаемый способ приватизации акций - аукцион в электронной форме", - говорится в документе.

Акции предполагается продать в целях обеспечения дополнительного объема поступлений доходов в областной бюджет и оптимизации состава госсобственности Тюменской области.

Проект будет проходить экспертизу на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, предположительно, до 22 апреля.

АО "Птицефабрика "Боровская" им. А.А.Созонова" - крупный птицеводческий комплекс по производству яиц и мяса птицы, поставщик продукции в Западную и Восточную Сибирь, а также на Урал и в Центральную Россию. В октябре 2021 года из-за вспышки гриппа птиц фабрика была вынуждена ликвидировать 4,3 млн голов, а с марта 2022 года начала восстанавливать поголовье. По состоянию на начало 2025 года поголовье составило 3,5 млн голов.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия, в 2024 году выручка птицефабрики по РСБУ составила 7 млрд рублей (рост на 22,6% к 2023 году), чистая прибыль - 927,4 млн рублей (снижение на 2,7%).

Тюменская область АО "Птицефабрика "Боровская" Боровская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять в Дубае квартиры экс-инспектора ДПС из Москвы

Китай видит сложности с взаиморасчетами за нефть из РФ

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Иран и РФ на 90% решили вопросы по транзиту российского газа

Скидки на нефть Urals в середине апреля снизились на $0,3-0,6 за баррель к марту

Скидки на нефть Urals в середине апреля снизились на $0,3-0,6 за баррель к марту
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });