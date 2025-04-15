Тюменская область задумалась о приватизации птицефабрики "Боровская"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти Тюменской области планируют внести в программу приватизации госимущества региона на 2025 год акции АО "Птицефабрика "Боровская"", сообщается в опубликованном проекте постановления областного правительства.

"В перечень (...) включаются акции АО "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова" в количестве 3 млрд 410,869 млн штук, что составляет 99,91% уставного капитала общества. Предлагаемый способ приватизации акций - аукцион в электронной форме", - говорится в документе.

Акции предполагается продать в целях обеспечения дополнительного объема поступлений доходов в областной бюджет и оптимизации состава госсобственности Тюменской области.

Проект будет проходить экспертизу на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, предположительно, до 22 апреля.

АО "Птицефабрика "Боровская" им. А.А.Созонова" - крупный птицеводческий комплекс по производству яиц и мяса птицы, поставщик продукции в Западную и Восточную Сибирь, а также на Урал и в Центральную Россию. В октябре 2021 года из-за вспышки гриппа птиц фабрика была вынуждена ликвидировать 4,3 млн голов, а с марта 2022 года начала восстанавливать поголовье. По состоянию на начало 2025 года поголовье составило 3,5 млн голов.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия, в 2024 году выручка птицефабрики по РСБУ составила 7 млрд рублей (рост на 22,6% к 2023 году), чистая прибыль - 927,4 млн рублей (снижение на 2,7%).