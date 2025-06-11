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Тюменская область приватизирует птицефабрику "Боровская" в 2025 году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти Тюменской области внесли в программу приватизации госимущества региона на 2025 год акции АО "Птицефабрика "Боровская". Об ом сказано в в постановлении правительства области, опубликованном на официальном портале.

Перечень обществ, акции которых подлежат приватизации в 2025 году, дополнен данными о приватизации 99,91% акций АО "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова".

Ранее сообщалось, что правительство региона планирует продать 3 410 869 000 акций, что составляет 99,91% уставного капитала общества. Предлагаемый способ приватизации - аукцион в электронной форме.

Акции планируется продать в целях обеспечения дополнительного объема поступлени‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌й доходов в областной бюджет и оптимизации состава госсобственности Тюменской области.

АО "Птицефабрика " Боровская " им. А.А.Созонова" - крупный птицеводческий комплекс по производству яиц и мяса птицы, поставщик продукции в Западную и Восточную Сибирь, а также на Урал и в Центральную Россию. В октябре 2021 года из-за вспышки гриппа птиц фабрика была вынуждена ликвидировать 4,3 млн голов, а с марта 2022 года начала восстанавливать поголовье. По состоянию на начало 2025 года поголовье составило 3,5 млн голов.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия, в 2024 году выручка птицефабрики по РСБУ составила 7 млрд рублей (рост на 22,6% к 2023 году), чистая прибыль - 927,4 млн рублей (снижение на 2,7%).

Тюменская область Птицефабрика Боровская
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