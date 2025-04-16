Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в среду, рубль опускается на фоне усилившей снижение нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2525 руб. (+2,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,85 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Курс рубля остается достаточно крепким под влиянием умеренно позитивного геополитического новостного фона и фундаментальных факторов: локальные пики внешнеторгового профицита в марте, жесткая ДКП, увеличенные объемы продаж валюты Банком России, относительно крупные налоги в апреле. При этом движение курса к еще более крепким уровням ограничивает сохраняющееся давление на глобальные сырьевые цены, негатив которого в полной мере, вероятно, проявится с лагом в 1,5-2 месяца. В таких условиях мы считаем, что до конца недели наиболее вероятна консолидация курса в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань. Усиление волатильности возможно, и если оно реализуется, то будет, скорее всего, связано с выходом каких-то геополитических новостей. Риск тестирования уровней ниже 11 руб. за юань до конца месяца также сохраняется (при позитивных геополитических новостях), но сильно на этот сценарий по-прежнему не рассчитываем", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок ускорили темпы снижения утром в среду, находясь близко к минимуму за четыре года.

Эксперты опасаются переизбытка поставок топлива на мировом рынке, поскольку усиление напряженности в глобальной торговле может оказать негативное давление на спрос, сообщает Trading Economics.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве опустились на 0,71% и составляли $64,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,8% - до $60,83 за баррель.

Во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 726 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с ожидавшимися месяцем ранее 1,031 млн б/с.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,68 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные об изменении резервов топлива в США будут опубликованы министерством энергетики позднее в среду.