Неквалифицированным инвесторам откроют доступ к ЦФА через традиционные биржи

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен в новой редакции законопроект № 446411-8 о механизме допуска цифровых финансовых активов (ЦФА) к торгам на традиционных биржах через выпуск цифровых свидетельств.

Ключевые изменения - при соблюдении определенных условий доступ к таким инструментам смогут получить неквалифицированные инвесторы, цифровые права включаются в состав активов инвестиционных фондов.

Доступ на биржи

Сейчас ЦФА могут обращаться только внутри блокчейн-платформ, включенных в реестр Банка России. Среди них - Atomyze (инвестируется, в частности, группой "Интеррос"), финтех-компания "Лайтхаус" (совместный проект с "Трансмашхолдингом"), платформы Сбербанка, Альфа-банка, "Мастерчейн" и другие.

Предлагаемый законопроект вводит конструкцию цифровых свидетельств - неэмиссионных бездокументарных ценных бумаг, удостоверяющих права на ЦФА. После выпуска такого свидетельства актив сможет участвовать в организованных торгах. Как отмечалось в пояснительной записке, указанный механизм позволит создать условия для обращения цифровых прав на организованных торгах, обеспечить их ликвидность, прозрачность ценообразования, возможность их приобретения и отчуждения без изменения привычного для инвестора способа управления своими инвестициями.

Юридической моделью стал действующий порядок обращения утилитарных цифровых прав (УЦП), которые выпускаются в рамках закона о краудфандинге на инвестиционных платформах. ЦБ также ведет отдельный реестр таких платформ, в который входит несколько десятков компаний. Закон уже позволяет выпускать цифровые свидетельства на УЦП и обращаться с ними в инфраструктуре классического фондового рынка. В новой редакции законопроект предлагает отказаться от регулирования цифровых свидетельств на УЦП в рамках закона об инвестиционных платформах. Соответствующая статья признается утратившей силу, а упоминание о выдаче и обращении таких ценных бумаг исключается из предмета регулирования закона. Вместо этого вводится единый механизм в законе "О рынке ценных бумаг", который будет применяться ко всем видам цифровых прав, включая УЦП.

ЦФА для неквалов

После внесения законопроекта комитет по финансовому рынку в своем заключении отметил, что содержание цифровых активов существенно сложнее утилитарных цифровых прав, поэтому их допуск требует более жесткого регулирования.

В доработанном законопроекте появилась оговорка: ЦФА через цифровые свидетельства в целом будут доступны только квалифицированным инвесторам. При этом неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ЦФА, которые одновременно соответствуют четырем критериям: выпущены публичным акционерным обществом; представляют собой только денежные обязательства в фиксированной сумме, а срок их погашения, указанный при выпуске, не должен превышать одного года; в решении о выпуске ЦФА указано, что их можно оплатить только денежными средствами, а общая сумма таких денежных вложений за один год не может превышать 1 млрд рублей; если ЦФА не подпадают под ограничения, установленные Банком России для неквалифицированных инвесторов.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, исключение для неквалов сделано для ЦФА, которые по своей природе схожи с облигациями, не ограниченными в обороте и в отношении которых не требуется регистрация проспекта.

Нормы учета и банкротства по ЦФА

В законопроекте добавлено указание на цифровые права как активы, которые могут учитываться на счете депо наряду с ценными бумагами в составе имущества инвестиционных фондов.

В доработанной редакции законопроекта уточняется технология выпуска цифровых свидетельств: теперь их оформление возможно только при условии, что это прямо предусмотрено в правилах информационной системы, где выпущены такие активы, и в решении об их выпуске.

Нововведения также касаются исполнения обязательств и банкротства. В случае недостаточности цифровых прав у депозитария они возвращаются пропорционально размерам требований клиентов, как это уже действует для обычных ценных бумаг.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.