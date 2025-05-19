ЦБ в III квартале переиздаст указание о видах ЦФА, доступных для "неквалов"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Банк России в рамках устранения регуляторного арбитража между цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и облигациями планирует в третьем квартале 2025 года переиздать указание, которое определяет ЦФА, доступные для неквалифицированных инвесторов, заявила замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кристина Алешина.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

"И рынок нам писал, и мы сами в рамках практики увидели, что сейчас в действующем указании, какие доступны ЦФА для квалицированных инвесторов, какие для неквалифицированных инвесторов, есть так называемый регарбитраж между традиционными финансовыми инструментами, облигациями. И в третьем квартале этого года у нас уже запланировано переиздание указания 5635-У, где мы хотим вот этот лаг немного исправить", - сказала Алешина, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Например, раньше ЦФА, то есть сейчас, извините, сейчас по действующему указанию, ЦФА, которое зависит от ключевой ставки Центрального банка, оно недоступно для неквалифицированных инвесторов без лимита, а для облигаций - они доступны. Поэтому вот такие вещи мы хотим поправить с учетом двухлетней практики", - добавила она.

По ее словам, в июне указание будет опубликовано для обсуждения с рынком и оценки регулирующего воздействия.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 16 мая говорила о необходимости устранения регуляторного арбитража между ценными бумагами и ЦФА, которые будут допускаться к публичному обращению. "Здесь не предполагается автоматическое распространение всех норм закона "О рынке ценных бумаг". Однако требования, например, к раскрытию информации, критерии доступности "неквалам", последствия делистинга, на наш взгляд, должны быть идентичными, это то, где мы хотим выровнять эти условия", - говорила Набиуллина.

Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ содержится 15 участников. Объем первичных размещений ЦФА в 2024 году вырос в 9 раз - до 594 млрд рублей. Около 90% рынка сейчас занимают ЦФА - аналоги краткосрочных облигаций, сообщал ЦБ.