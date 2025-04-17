Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале торгов основной сессии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует умеренную негативную динамику цен большинства blue chips в ожидании геополитических новостей и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами снижения выступили акции "ВК" (-1,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2859,25 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1090,61 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 апреля, составляет 82,5892 руб. (+28,89 копейки).

Подешевели также акции "МТС" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,9%), "НЛМК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Северстали" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Газпром нефти" (+1%), ВТБ (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие положения от 21 апреля 2022 года, согласно которому судам, имеющим отношение к РФ, запрещено бросать якорь в американских портах.

Также Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах по тарифам с прибывшей в Вашингтон японской делегацией, которую возглавляет министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава.

Тем временем газета The New York Times сообщила, что Трамп на апрельской встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху проинформировал, что Вашингтон не поддержит израильский план нанесения в мае удара по ядерным объектам Ирана. Газета отмечает, что Трамп отказался от поддержки этого плана в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы. В результате дебатов в американской администрации "был достигнут консенсус об отказе на данный момент от военных действий, к тому же, когда Иран продемонстрировал готовность к переговорам".

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 8 по 14 апреля составила 0,11% после 0,16% с 1 по 7 апреля, 0,20% с 25 по 31 марта. С начала месяца рост цен к 14 апреля составил 0,27%, с начала года - 2,99%. Из данных за 14 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 апреля осталась на уровне конца марта и составила 10,34%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор рассмотрит вариант повышения ставки, если процесс дезинфляции не будет соответствовать планам по возвращению инфляции к цели.

Регулятор еще раз подчеркнул, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. ЦБ также повторил февральский прогноз по инфляции, согласно которому годовой показатель в 2025 году составит 7-8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз Банк России опубликует по итогам опорного заседения совета директоров 25 апреля.

Комментарии аналитиков

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, нефть в середине недели выросла на фоне возросших надежд на смягчение торговой напряженности между США и Китаем, что поддержало и рынок акций РФ.

Представители администрации президента США Трампа допускают возможность налаживания экономического партнерства с Россией после прекращения огня на Украине, о чем ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Тем временем в среду истек мораторий на удары по энергоинфраструктуре в рамках конфликта РФ-Украина, и перспективы его продления остаются неясными, что создает риск нового обострения обстановки и снижения индекса МосБиржи к локальным минимумам, полагает аналитик "Финама".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ в середине недели показал сдержанный оптимизм без каких-либо значимых новостей. Официальный курс доллара США к рублю на четверг составляет 82,58 руб./$1, что близко к минимальным значениям за год. Банк России выступил против продления указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортеров, это может поспособствовать ослаблению российского рубля, если соответствующее решение будет утверждено, полагают эксперты.

Жесткая денежно-кредитная политика начинает отражаться на динамике потребительских цен (темпы роста индекса потребительских цен в России на минувшей неделе замедлились). В Банке России отметили, что в отсутствие новых сильных проинфляционных шоков показатель годовой инфляции перейдет к снижению с мая, но, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели по инфляции на уровне 4%, регулятор будет готов рассмотреть повышение ключевой ставки.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи подошел к широкой зоне сопротивления 2860-2900 пунктов.

Особых поводов для роста акций пока нет. С одной стороны, усилились ожидания, что мировая торговая война не будет разрушительной для экономики, и всем сторонам удастся найти какой-то компромисс. Однако все-таки основной причиной подъема рынка стала "техника" - индекс МосБиржи протестировал на прочность поддержку 2800 пунктов, пробить ее не смог и попытался попробовать на прочность верхнюю преграду. Без дополнительных драйверов пройти отметку 2900 пунктов будет сложно, тем более под конец недели, считает эксперт.

На фоне выросшего золота интерес представляют бумаги золотодобывающих компаний, среди которых можно выделить акции ПАО "Полюс". Эти бумаги станут хорошей защитой капитала от вероятной в среднесрочном плане девальвации рубля, считает Антонов.

Мировые фондовые индексы

В США в среду индексы акций снизились на 1,7-3,1% во главе с Nasdaq после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что торговые войны могут осложнить задачу Федрезерва по обеспечению стабильной инфляции и максимальной занятости.

На мероприятии в Чикаго Пауэлл также заявил, что ФРС не планирует вмешиваться, чтобы успокоить рынки. По его словам, последствия вводимых президентом США Трампом импортных пошлин пока вызывают слишком много вопросов. "Этого мы пока не знаем, а пока не узнаем, не сможем принимать взвешенные решения", - сказал Пауэлл.

Ранее глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак также отметила, что Федрезерву стоит удерживать ставки на прежнем уровне до тех пор, пока ситуация с пошлинами не прояснится.

Розничные продажи в США в марте выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Рост оказался максимальным с января 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 1,3%, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в Штатах в марте уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,2%.

Всемирная торговая организация (ВТО) в среду резко ухудшила прогноз для мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ожидавшегося в октябре роста на 3%.

Как говорится в отчете организации, прогноз основан на ситуации с внешнеторговыми пошлинами по состоянию на 14 апреля. По мнению аналитиков ВТО, эта ситуация может ухудшиться, и тогда мировая торговля товарами упадет на 1,5%.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%), также "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,7-1%).

Экспорт и импорт Японии в марте выросли слабее прогноза, поставки в Россию подскочили на 47,6%.

Экспорт Японии в марте вырос на 3,9% относительно того же месяца прошлого года, составив 9,848 трлн иен ($69 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4,5%, по данным Trading Economics. В феврале экспорт увеличился на 11,4%.

Экспорт в Россию вырос на 47,6%, в США - на 3,1%, в Гонконг - на 19,7%, в Южную Корею - на 11,5%, в страны АСЕАН - на 2,3%. В то же время экспорт в Китай сократился на 4,8%, в Евросоюз - на 1,1%.

Объем японского импорта в прошлом месяце увеличился на 2%, до 9,304 трлн иен. Эксперты в среднем ожидали его повышения на 3,1% после сокращения на 0,7% в феврале.

Нефть

На нефтяном рынке в четверг цены продолжают подъем на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $66,22 за баррель (+0,6% и +1,8% в среду), цена майского фьючерса на WTI - $62,92 за баррель (+0,8% и +1,9% накануне).

США накануне объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс предупредила Иран и его партнёров об ответственности в случае уклонения от санкций. По её словам, президент США Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на страну, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в КНР, так и в другие страны.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 400 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 11 апреля, упали на 1,958 млн баррелей, дистиллятов - на 1,851 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Кроме того, резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 654 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тыс. баррелей.

В пятницу торги фьючерсами на нефть проводиться не будут в связи с празднованием Пасхи.