Поиск

Дропперы стали переходить в мелкие и средние банки из-за борьбы с ними в крупных банках

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Дропперы стали переходить в мелкие и средние банки, где борьба с ними не такая эффективная, как в крупных кредитных организациях, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля во время выступления в Совете Федерации.

"Важно отграничить дропов, с которыми работаем мы, которые являются нашей целевой аудиторией, от тех дропов, о которых вы часто слышите, счета которых используются для проведения хищений, мошеннических действий, в том числе методов социальной инженерии. Наши дропы - они другие. Наши дропы - счета которых используются для финансирования теневого бизнеса, нелегальная покупка крипты, нелегальные ставки в онлайн-казино, приобретение наркотиков, пиратский контент и так далее", - сказал Шабля.

"Если в начале 2024 года мы могли говорить, что те дропы, о которых я говорю, они в основном концентрировались в крупных банках, то уже к концу 2024 года мы увидели прямо активное целенаправленное расползание этих дропов по мелким и средним банкам. И конечно, не последнюю очередь здесь сыграли те меры, которые принимает Банк России, крупнейшие банки, налаживая онлайн-процедуры выявления дропов. Соответственно, они пытаются таким образом уйти от противолегализационных процедур, спрятаться в тех банках, у которых, на мой взгляд, не такая высокая готовность по борьбе с ними", - добавил он.

Он также напомнил результаты работы крупнейших банков, которые к концу 2024 года сократили сроки выявления карты дропа с нескольких месяцев до 15 минут в каких-то случаях. Стоимость карты дропа увеличилась в шесть раз в течение прошлого года.

"Банк России своими алгоритмами сейчас может очень надежно выявлять дропов, тех, которые используются для финансирования. Мы выявляем таких дропов порядка 90-100 тыс. в месяц карт и направляем банкам для принятия мер", - сказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

"Из-за того, что дропы начали переходить в мелкие и средние банки, мы прорабатываем сейчас совместно с Росфинмониторингом, с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ИФ) новую инициативу, мы хотим создать платформу, которая будет включать в себя базу данных по всем дропам, которые используются для финансирования теневого бизнеса, и предоставления и правоохранительным органам, и кредитным организациям доступа к этой базе", - добавил он.

По его словам, ЦБ также намерен предложить предоставить кредитным организациям право отказывать в открытии счетов таким дропам, если они содержатся в этой базе. Также готовится предложение по снижению уровня банковского обслуживания таких физических лиц. Планируется, что оно будет касаться возможности открытия новых счетов, отключения дистанционного банковского обслуживания, и возможно, установления лимитов.

"Мы полагаем, что такие меры позволят не допустить миграции дропов из банка в банк и проведения ими операций для обхода процедур ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма - ИФ), ну и в целом снизят это явление как таковое в финансовом секторе России", - сказал Шабля.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и правоохранительными органами до 15 июля представить предложения по внесению в законодательство изменений, вводящих уголовную ответственность для дропперов

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2024 в размере 80 рублей на акцию

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2024 в размере 80 рублей на акцию

ЦБ обсуждает с участниками рынка снижение планки годового дохода для "квалов"

ЦБ обсуждает с участниками рынка снижение планки годового дохода для "квалов"

"АЛРОСА" выделит финансирование на разведку полиметаллов в Якутии

Глава ФРС предупредил о возможном замедлении экономики США из-за пошлин

Глава ФРС предупредил о возможном замедлении экономики США из-за пошлин

Brent подорожала до $66,57 за баррель

Генпрокуратура подала в России иск к германской Wintershall Dea

Генпрокуратура подала в России иск к германской Wintershall Dea

Уолл-стрит упала в среду после заявлений Пауэлла

Уолл-стрит упала в среду после заявлений Пауэлла

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе388 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6202 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });