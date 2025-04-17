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ЦБ отметил, что нерезиденты составляют около 30% всех дропов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Нерезиденты составляют около трети от общего числа дропперов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля во время выступления в Совете Федерации.

Дроппер (дроп) – это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.

"У банков практически нет инструментов проверить подлинность документов, которые представляются нерезидентами, а я напомню, что порядка 30% всех дропов – это именно нерезиденты. И увеличение использования карт нерезов, вот в виде карт дропов, мы, в общем-то, наблюдаем. Здесь, на наш взгляд, является перспективным очень проект, который ведет Минцифры, цифровой профиль нерезидентов. Мы будем прорабатывать совместно с Минцифры атрибутивный состав этого профиля и возможность подключения к нему в кредитных организациях", - сказал Шабля.

"Нужно тоже законодательно запретить возможность открытия банковских счетов нерезидентам на основании так называемых ID-карт. И установить это право только при предъявлении национального паспорта. В настоящее время ID-карта, не буду называть, чтобы никого не обижать, но некоторых республик, она стоит у нас на рынке буквально 8-10 тыс. рублей. Паспорта стоят намного дороже, поэтому, на наш взгляд, создание препятствий к удобному и комфортному открытию счетов дропов, в общем-то, наша обязанность", - добавил он.

ЦБ с также прорабатывает вопрос о возможности ограничения количества платежных карт, выдаваемых одному физическому лицу. "Ограничение должно быть двухкомпонентым: это по количеству карт, которые открываются в одном банке, а также по общему лимиту, который в целом во всех операторах по переводу денежных средств", - сказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

"Далее, потребуется, соответственно, конечно, внесение изменений в действующий законодательный механизм, установление механизма обмена информацией. Принципиальным моментом здесь является установление общего идентификатора физического лица. Мы полагаем, что таким идентификатором может быть ИНН (идентификационный номер налогоплательщика - ИФ), прорабатываем мы этот вопрос с ФНС", - добавил он.

Банк России оценивает число людей, которые ежемесячно становятся дропперами, в 80 тыс. человек, заявила в феврале зампред ЦБ Ольга Полякова. "Мы видим, что каждый месяц дропперами становятся где-то порядка 80 тыс. российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков. Выстраиваются две очереди, одна на получение банковской карты, а вторая уже на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств. И масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит", - говорила Полякова.

Банк России ЦБ РФ
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