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Международные резервы РФ с 4 по 11 апреля сократились на $2,2 млрд

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 11 апреля составили $655,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 4 апреля международные резервы равнялись $658 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.


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