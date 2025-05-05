Международные резервы России с 18 по 25 апреля сократились на $3,5 млрд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 25 апреля составили $677,8 млрд, сообщил Банк России.

На 18 апреля международные резервы равнялись $681,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.