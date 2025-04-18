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Российская "дочка" Cargill по производству крахмала в 2024 году снизила прибыль в 1,7 раза

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Каргилл" (Тульская область), российская "дочка" американской Cargill по производству крахмала, в 2024 году получила 8,942 млрд рублей чистой прибыли против 15,32 млрд рублей в 2023 году, сообщается в отчетности компании.

Таким образом, показатель снизился в 1,7 раза. Год назад чистая прибыль сократилась почти в два раза.

Прибыль от продаж упала на 43,1% до 10,421 млрд рублей с 18,316 млрд рублей годом ранее. Выручка сократилась на 11,7% до 100,539 млрд рублей с 113,986 млрд рублей. Но выручка от продажи готовой продукции в общем показателе оказалась выше - 85,757 млрд рублей против 78,272 млрд рублей в 2023 году. Основное снижение общей выручки связано с падением выручки от продажи товаров - до 13,714 млрд рублей с 34,651 млрд рублей годом ранее.

Cargill также занимается производством кормов для животных в Ростовской области (ООО "Провими").

Компания входила в число крупных экспортеров российского зерна, но с 1 июля 2023 года закрыла этот бизнес. Cargill также заявляла о прекращении инвестиций в РФ.

Каргилл Cargill Тульская область
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