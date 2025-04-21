Brent подешевела до $66,83 за баррель

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет на торгах, поскольку прогресс в ходе переговоров США и Ирана ослабил опасения относительно потенциальных ограничений поставок, сообщает Trading Economics. Однако трейдеры по-прежнему обеспокоены влиянием торговой войны, развернутой президентом США Дональдом Трампом, на мировую экономику и спрос на энергоносители.

К 8:06 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (1,7%) - до $66,83 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,09 (1,7%) до $62,92 за баррель.

В пятницу торги не проводились из-за пасхальных выходных.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.