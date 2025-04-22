Поиск

Brent подорожала до $67,07 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост во вторник, восстанавливая понесенные накануне потери в рамках коррекции.

К 14:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (1,22%) до $67,07 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,87 (1,39%), до $63,28 за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на 2,5% на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

21 апреля Трамп в соцсети Truth Social назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок ФРС.

"Падение цен в понедельник, на мой взгляд, было несколько чрезмерным, если учитывать, что спрос на нефть остается устойчивым", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Между тем ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом, продолжают сдерживать рост нефтяных цен.

Понижательное давление на рынок нефти также оказывают сообщения о прогрессе в переговорах между США и Ираном. В случае заключения нового соглашения по ядерной программе Ирана США могут отказаться от санкций против нефтяного экспорта этой страны.

Brent WTI США ФРС Иран Дональд Трамп Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" представил новый трубопроводный проект

"Газпром" представил новый трубопроводный проект

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 14:20

Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2024 год в 34,84 руб./акция

Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2024 год в 34,84 руб./акция

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Цена золота обновила рекорд, превысив отметку $3500 за унцию

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Переговоры Таиланда с США по пошлинам отложили по просьбе Вашингтона

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });