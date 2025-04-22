Brent подорожала до $67,07 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост во вторник, восстанавливая понесенные накануне потери в рамках коррекции.

К 14:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (1,22%) до $67,07 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,87 (1,39%), до $63,28 за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на 2,5% на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

21 апреля Трамп в соцсети Truth Social назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок ФРС.

"Падение цен в понедельник, на мой взгляд, было несколько чрезмерным, если учитывать, что спрос на нефть остается устойчивым", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Между тем ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом, продолжают сдерживать рост нефтяных цен.

Понижательное давление на рынок нефти также оказывают сообщения о прогрессе в переговорах между США и Ираном. В случае заключения нового соглашения по ядерной программе Ирана США могут отказаться от санкций против нефтяного экспорта этой страны.