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Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России, скоро планируется визит министра энергетики РФ Сергея Цивилева 17-18 апреля в Пекин, сообщил "Интерфаксу" замминистра энергетики РФ Роман Маршавин.

"На встрече будут обсуждаться и газ, и нефть, и уголь, и электроэнергетика. Я встречался с китайским послом - поступило много предложений по увеличению товарооборота. Они хотят нарастить товарооборот, хотят увеличить закупки и газа, и нефти, и угля", - сказал Маршавин.


Минэнерго РФ Китай газ нефть уголь РФ
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