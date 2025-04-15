Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России, скоро планируется визит министра энергетики РФ Сергея Цивилева 17-18 апреля в Пекин, сообщил "Интерфаксу" замминистра энергетики РФ Роман Маршавин.

"На встрече будут обсуждаться и газ, и нефть, и уголь, и электроэнергетика. Я встречался с китайским послом - поступило много предложений по увеличению товарооборота. Они хотят нарастить товарооборот, хотят увеличить закупки и газа, и нефти, и угля", - сказал Маршавин.



