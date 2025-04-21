Posco присоединится к Hyundai Motor в строительстве сталелитейного завода в США

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Hyundai Motor сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с Posco Holdings о сотрудничестве в строительстве сталелитейного завода в США.

Как было объявлено в конце марта, Hyundai Steel (подразделение Hyundai Motor) планирует к 2029 году построить сталелитейное предприятие в Луизиане мощностью 2,7 млн тонн в год. Планируется, что инвестиции в него составят $5,8 млрд.

"Сталелитейный завод в Луизиане позволит группе Hyundai осуществлять надежные и стабильные поставки высококачественных автомобильных стальных листов следующего поколения на свои основные производственные базы в США", - говорится в пресс-релизе.

Posco намерена сделать инвестиции в этот проект, их точная сумма не названа.

Posco - крупнейший производитель стали в Южной Корее, Hyundai Steel занимает второе место.