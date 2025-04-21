Акционеры "СИБУРа" утвердили выплату дивидендов в 35,6 млрд руб. за IV кв. 2024 г.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры "СИБУРа" утвердили выплату дивидендов за IV квартал 2024 года в размере 35,6 млрд рублей, сообщила компания.

С учетом уже выплаченных дивидендов за девять месяцев, общие выплаты акционерам за 2024 год составят 121,68 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике, целью компании является направление на дивидендные выплаты не менее 50% прибыли по МСФО за соответствующий отчетный период и скорректированной на сумму положительных и/или отрицательных курсовых разниц; сумму исключительных неденежных доходов и расходов, в том числе на сумму вознаграждений сотрудников на основе акций, полученных от имени компании, не консолидируемой в отчетность по МСФО; а также сумму разовых (нерегулярных) доходов и расходов.

Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО по итогам 2024 года выросла на 16,5% - до 196,4 млрд руб.

За первый квартал 2024 года компания выплатила 30,857 млрд рублей, за второй - 31,677 млрд рублей; за третий - 23,5 млрд рублей.

По итогам 2023 года компания направила на дивиденды 125,8 млрд рублей.

Текущая структура акционеров "СИБУРа" не раскрывается. После завершения слияния с "ТАИФом" в октябре 2021 года было известно, что акционерами "СИБУРа" были бизнесмены Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа".