"СИБУР" снизил минимальную планку прибыли, направляемой на дивиденды

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "СИБУР" понизил минимальную долю чистой прибыли, которая может направляться на дивиденды, с 50% до 30%, а также привязал выплату к финансовым и операционным результатам, говорится в опубликованной дивидендной политике компании.

Согласно новой политике, "СИБУР" будет стремиться направлять на дивиденды "не менее 30% и до 50%" чистой прибыли. Ранее компания выплачивала "не менее 50% прибыли".

Корректировки чистой прибыли для исчисления дивидендов не поменялись, но появился пункт, согласно которому при принятии решения о дивидендах будут учитываться операционные и финансовые результаты.

"При принятии решения о рекомендациях общему собранию акционеров общества о размере дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода совет директоров принимает во внимание операционные и финансовые результаты, прогнозы работы общества (включая, но не ограничиваясь, такими показателями, как операционный денежный поток, EBITDA, размер чистой прибыли, объем реализации инвестиционной программы и величина долговой нагрузки)", - говорится в документе.

"Вопрос о возможности выплаты дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода предварительно рассматривается советом директоров общества, исходя из полученных финансовых результатов общества", - гласит новая политика.

Кроме того, установлено, что дивиденды не могут выплачиваться за счет привлеченных заемных средств.

Текущая структура акционеров "СИБУРа" не раскрывается. После завершения слияния с "ТАИФом" в октябре 2021 года было известно, что акционерами "СИБУРа" были бизнесмены Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа".