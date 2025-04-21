Поиск

Нефтяной рынок продолжает падать, Brent торгуется ниже $66,1 за баррель

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник.

Обеспокоенность трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны продолжает оказывать давление на рынок. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снижают опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 по Москве составила $66,07 за баррель, что на $1,89 (2,78%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на $1,91 (2,98%), до $62,1 за баррель.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.

"Рынок, возможно, начинает закладывать потенциальное возвращение поставок иранской нефти, поскольку переговоры продолжаются", - отмечает аналитик Emirates NBD Эд Белл.

"Преобладающие настроения на нефтяном рынке по-прежнему негативные, учитывая прогнозы ослабления экономики и спроса", - говорит эксперт.

Давление на нефтяной рынок оказывает также общий уход инвесторов от риска в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Brent WTI США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Цена золота достигла $3385 за унцию, обновив рекорд

Цена золота достигла $3385 за унцию, обновив рекорд

Суд обязал Бакальчука выплатить бывшей жене 217 млн рублей по делу о разделе имущества

Суд обязал Бакальчука выплатить бывшей жене 217 млн рублей по делу о разделе имущества

Brent подешевела до $66,83 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,35%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,35%

Макропрогноз 2025: охлаждение, но только до потенциальных темпов

Макропрогноз 2025: охлаждение, но только до потенциальных темпов

Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году повышен с 4,5% до 7,6%

Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году повышен с 4,5% до 7,6%

Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП РФ на уровне 2,5%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });