Нефтяной рынок продолжает падать, Brent торгуется ниже $66,1 за баррель

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник.

Обеспокоенность трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны продолжает оказывать давление на рынок. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снижают опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 по Москве составила $66,07 за баррель, что на $1,89 (2,78%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на $1,91 (2,98%), до $62,1 за баррель.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.

"Рынок, возможно, начинает закладывать потенциальное возвращение поставок иранской нефти, поскольку переговоры продолжаются", - отмечает аналитик Emirates NBD Эд Белл.

"Преобладающие настроения на нефтяном рынке по-прежнему негативные, учитывая прогнозы ослабления экономики и спроса", - говорит эксперт.

Давление на нефтяной рынок оказывает также общий уход инвесторов от риска в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.