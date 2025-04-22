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Минпромторг хочет смягчить требования к просубсидированным проектам экспортеров, подпавших под санкции США

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российские компании-экспортеры, воспользовавшиеся субсидиями в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и подпавшие впоследствии под санкции США, как ожидается, смогут рассчитывать на продление обязательств по субсидируемым проектам до окончания нацпроекта (сейчас он рассчитан до 2030 года).

Соответствующие изменения в постановление правительства от 16 марта 2022 г. N377 "О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер, которым в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предоставлены субсидии", подготовлены и опубликованы Минпромторгом на regulation.gov.ru.

Действующая версия постановления предполагает, что в отношении заключенных до 31 марта 2022 года соглашений о предоставлении субсидий, сроки исполнения обязательств по которым наступают после 22 февраля 2022 года, возможна двухлетняя отсрочка в выполнении обязательств, а также корректировка этих обязательств в случае, если компания не может их исполнить из-за санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возвращать субсидию либо субсидированный кредит и выплачивать штрафы при этом не требуется.

Минпромторг предлагает дополнить 377-е постановление новым послаблением, которое будет распространяться на экспортеров, включенных Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) в персональные (SDN List) и секторальные (SSI List) санкционные списки. Предполагается, что такие компании, получившие субсидию или субсидируемый кредит в рамках программ поддержки нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", смогут рассчитывать на продление обязательств по поддержанным проектам до окончания срока действия нацпроекта. С начала этого года проект "Международная кооперация и экспорт" был продлен до 2030 года. Корректировка параметров и установление новых сроков выполнения проекта должны будут утверждаться отдельным постановлением правительства.

"Интерфакс" направил запрос с пресс-службу Минпромторга.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" нацелен на наращивание несырьевого неэнергетического экспорта из РФ и включает меры поддержки экспортеров через корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК, обеспечивают доступ к льготному кредитованию производителям ориентированной на экспорт продукции), субсидирование части затрат на транспортировку продукции, субсидирование затрат на омологацию и сертификацию продукции за рубежом.

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