Счетная палата полагает, что "Почте России" может потребоваться господдержка для погашения долга

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Долговая нагрузка АО "Почта России" избыточна, существует риск необходимости господдержки для ее погашения, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки.

В ходе проверки ведомство выявило, что объем заемных средств АО "Почта России" с 2020 года к 1 ноября 2024 года возрос на 73% - до 128,3 млрд рублей. Расходы на их обслуживание увеличились на 79,7% - до 10,6 млрд рублей в год.

При этом, указывают аудиторы, "Почта России" не контролирует показатель чистый долг/EBITDА, его плановое значение на 2024 год составляет 69,6х, что "указывает на избыточную долговую нагрузку и риск необходимости государственной поддержки для погашения обязательств АО "Почта России".

Как сообщает Счетная палата, это подтверждается и утвержденным советом директоров бизнес-планом на 2023-2025 годы, в котором говорится, что "привлечение нового долгового финансирования может быть существенным образом ограничено и повлечь за собой дополнительные издержки, что может потребовать привлечение дополнительных мер государственной поддержки АО "Почта России".

По результатам проверки Счетная палата планирует предложить правительству издать директивы по установлению лимита долговых обязательств для АО "Почта России", а также предельного значения показателя чистый долг/EBITDА.

Как говорится в отчете, дебиторская задолженность "Почты России" на 1 октября 2024 года составляла 49,7 млрд рублей. Снижение ее оборачиваемости за 2020-2023 годы повлекло отвлечение оборотных средств порядка 11,6 млрд рублей. Расходы компании на обслуживание привлеченных в этой связи заемных средств составили расчетно 2,5 млрд рублей.

В отчете также сообщается, что, несмотря на дефицит инвестиционных ресурсов, "Почта России" в 2019-2023 годах направила 1,5 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям, а также 601,1 млн рублей - на формирование положительного имиджа компании в СМИ и среди пользователей социальных сетей.

Также отмечается, что до конца 2024 года в "Почте России" отсутствовали порядок распределения нераспределенной прибыли дочерних обществ и дивидендная политика дочерних акционерных обществ.

В части управления имущественным комплексом Счетная палата отметила высокий уровень износа объектов недвижимости (в среднем 70%) и их неэффективное использование. Так, около 2 тыс. имущественных объектов (полностью или частично свободных) не используются компанией для извлечения прибыли, ряд объектов не загружены на полную мощность. Например, загрузка Павелецкого прижелезнодорожного почтамта площадью 23,6 тыс. кв. м недалеко от центра Москвы и современного логистического центра Внуково площадью 55 тыс. кв. м не превышает 15%.

Счетная палата также отмечает, что отсутствие стратегических ориентиров усугубляется нестабильной системой управления "Почтой России". Так, за 5 лет организационная структура госкомпании пересматривалась 25 раз, сменилось 3 генеральных директора, штат советников управленческого аппарата вырос на 65%, а фонд их оплаты труда - на 48% (с 121,1 млн до 179,2 млн рублей). Численность заместителей генерального директора доходила до 19 единиц, при этом за 2020-2024 годы данную должность занимало 53 человека, среднее время пребывания в должности - 1 год и 5 месяцев, минимальное - 9 месяцев. Одновременно с этим отмечается увеличение вакантных ставок производственного персонала в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2020 года. Основная причина - низкий уровень заработной платы.