ФАС не поддержит монополию "Почты России" на рынке e-commerce

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) не поддержит установление монопольного положения "Почты России" в качестве единого оператора электронной торговли; считает, что компанию нужно поддерживать, но не путем ослабления конкуренции, заявил "Интерфаксу" глава ведомства Максим Шаскольский.

Как ранее сообщал "Интерфакс", заинтересованные ведомства проработают "дорожную карту" реализации модели работы АО "Почта России" в качестве единого оператора электронной торговли. Такую модель предлагала сама компания. Для этого, по задумке "Почты России", необходимо ужесточить условия включения юрлиц в реестр операторов электронной торговли. Это позволит перевести весь поток товаров e-commerce для их обработки и таможенного оформления на "Почту России" и обеспечить тем самым загрузку ее простаивающих производственных мощностей, поясняла компания.

По словам Шаскольского, сейчас эта инициатива обсуждается с участниками рынка - "чтобы взаимный был интерес".

"Мы монополизацию не поддерживаем. Надо поддерживать "Почту", надо искать решения, как улучшить положение, но не за счёт каких-то монопольных процессов, которые ранее были конкурентными", - сказал Шаскольский на площадке съезда Российского союза и предпринимателей (РСПП) во вторник.

Ранее "Почта России" подготовила проект "дорожной карты" реализации модели единого оператора электронной торговли (ОЭТ) и направила ее министерствам и ведомствам, сообщал источник "Интерфакса". В ней компания указала, что в случае назначения ее таким оператором ей потребуется модернизировать инфраструктуру, в том числе ИТ-системы, затраты на это оцениваются примерно в 300 млн рублей.

По оценке "Почты России", в случае реализации предлагаемых ею решений ожидаемая дополнительная выручка компании за 2025-2030 годы составит 67,2 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, для назначения "Почты России" единым оператором электронной торговли предлагается внести изменения в нормативно-правовую базу. Так, постановлением правительства предполагается установить дополнительные условия для включения юрлиц в реестр ОЭТ. Среди таких условий: повышенный размер обеспечения уплаты таможенных платежей (не менее 3 млн евро); неснижаемый остаток авансовых платежей (не менее 3 млн евро); размер уставного капитала компании - не менее 100 млн рублей; наличие помещений для хранения, приема и вручения товаров e-commerce на всей территории РФ; наличие информсистемы для взаимодействия с госорганами через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

"Почта" указывала, что находится в неравных условиях в сравнении с экспресс-перевозчиками. На почтового оператора законодательством возложено множество обязательств, которые не предъявляются к другим компаниям. Это приводит к перетоку объемов рынка к экспресс-перевозчикам и является сдерживающим фактором для развития "Почты России" в качестве оператора электронной торговли.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Сеть "Почты России" насчитывает свыше 38 тыс. отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.

Выручка АО "Почта России" за 9 месяцев 2024 года по РСБУ составила 161 млрд рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Чистый убыток составил 9,4 млрд рублей, увеличившись в 3,6 раза.